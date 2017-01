Mellet asegura que "nunca" garantizó a Sanma que ganaría el concurso de los suelos

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado este martes en el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de la lonja que "nunca" garantizó a la empresa Sanma que ganaría dicho concurso, ya que, según ha precisado, "no puede prometer algo de lo que no decide" y además "no sabía" que esta sociedad fuese a presentarse al concurso.

Fernando Mellet ha sido el primero de los diez acusados que está prestando declaración en el juicio que se sigue en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, donde ha asegurado que hasta cuatro órganos –la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla- aprobaron el pliego de condiciones para este concurso y cuya legalidad "no discutió" el secretario del Consistorio.

El ex director general de Mercasevilla ha respondido durante dos horas al fiscal Juan Enrique Egocheaga y en su intervención se ha mostrado completamente ajeno a la elaboración del pliego de condiciones del concurso, del que ha hecho responsables a otros tres acusados. Mellet ha dicho que la elaboración del pliego se encargó al asesor jurídico de la lonja Jorge Piñero, quien hizo los aspectos civiles y mercantiles, mientras que de los aspectos económicos se encargó el economista José Antonio Ripollés, y de los técnicos y administrativos la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante. Estas tres personas fueron las que elaboraron "todo el pliego", ha aseverado Mellet, quien ha rechazado que se dieran "instrucciones" a los técnicos para introducir dos cláusulas que favorecieran la oferta de Sanma sobre las de las otras empresas, algo de lo que no tiene constancia, ha subrayado. "Los técnicos tenían absoluta libertad en la elaboración del pliego y de las puntuaciones", ha añadido Mellet, que también ha descartado que él mismo diera orden alguna para que se valorara la colaboración de las empresas ofertantes en el futuro traslado de los terrenos de Mercasevilla a Majarabique.

La Fiscalía, que solicita dos años de cárcel para los acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales, considera que en el pliego se introdujeron dos cláusulas para favorecer a Sando, una de ella de limitación al alza, que penalizaba las ofertas económicas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas, y una segunda de titularidades previas, que otorgaba una puntuación a los ofertantes que poseyeran ya algún derecho sobre los terrenos de la lonja, que se había subrogado un derecho de superficie que en su día tuvo la empresa Larena 98.

Mellet ha reconocido que en la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla del 8 de noviembre de 2005 dio una "explicación genérica" del pliego del concurso, pero se ha desmarcado de la elaboración del mismo.

Mellet ha dicho que fue nombrado gerente en el año 2002 y a su llegada en la empresa pública de la que el Ayuntamiento posee el 51% del capital social "no había ni para pagar las nóminas, era una situación absolutamente desastrosa", ha afirmado, si bien ha señalado que poco después lograron una situación en la que "podían sobrevivir".

El ex director general se ha referido al problema que existía con la empresa Larena 98, que tenía un derecho de superficie sobre tres parcelas a cambio del pago de un canon de 58.738 euros mensuales y que había presentado una demanda contra Mercasevilla, y ha recordado que en julio de 2005 se llegó a un acuerdo por el que Sando se subrogó ese derecho tras pagar 1.080.000 euros. Mellet ha reconocido que recibió ese mes una llamada del entonces vicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró, otro de los acusados, quien se interesó por el "problema" que tenían con Larena 98 y en subrogarse ese derecho de superficie. En cualquier caso, el ex director general ha dejado claro que la subrogación de ese derecho de superficie era completamente "independiente" de la operación sobre la opción de compra de la totalidad de los suelos, negando a preguntas del fiscal que se trata de una “negociación paralela” que en todo caso “no le correspondería a él”.

El precio de la venta de los suelos se había establecido en unos 108 millones y, según Mellet, en junio de 2005 el interventor municipal le comunicó en una reunión a la que asistieron él mismo, el ex concejal del PSOE y entonces presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y el asesor Jorge Piñero que era “imposible” una adjudicación directa de los suelos. Mellet ha dicho que él era partidario de la “subasta”, para lograr la oferta económica más importante, pero el secretario del Ayuntamiento, entonces Venancio Gutiérrez, sostenía que la subasta podía entender como una "especulación de los terrenos que no podía hacerse". Por ello se optó por la fórmula del concurso público.

Mellet ha afirmado, de otro lado, que no daba un paso sin que lo supieran los órganos de Mercasevilla y así ha señalado que los consejeros, “sobre todo los de Mercasa”, eran informados de todos los acontecimientos que se iban produciendo en torno a la macha de la empresa. Por último, Mellet ha señalado que cree que el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos fue quien propuso que hubiera unas “mejoras sociales”.