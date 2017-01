El respaldo de Ciudadanos al presupuesto cuesta 1,4 millones

Más información Espadas, dispuesto a modificar el presupuesto hasta un acuerdo

No será de manera altruista. Los tres concejales de Ciudadanos condicionan su apoyo a las segundas cuentas de Juan Espadas en la Alcaldía a cambio de 1,4 millones. La propuesta que tiene sobre la mesa el equipo de gobierno socialista requiere el fomento del empleo y el impulso de la actividad económica. Siguiendo con el plan plurianual de rehabilitación de los parques empresariales acordado en el presupuesto anterior, el Ayuntamiento deberá comprometerse a introducir la elaboración de un proyecto programado para su rehabilitación con el objetivo de lograr la captación de fondos europeos; un plan plurianual de inversiones directas y transferencias de capital a entidades de conservación en parques empresariales; y una asignación para este año de dos millones, lo que aumenta en 800.000 euros la partida pactada el año pasado.Aparte del aumento de la partida para los parques empresariales, la formación naranja solicita ayudas para el pequeño comercio por 450.000 euros. La intención es potenciar la formación empresarial y de los empleados, y reforzar su presencia on line como canal para potenciar sus ventas y la generación de oportunidades de negocio. Ciudadanos pide incentivos para jóvenes emprendedores. La partida de 200.000 euros se destinaría para ayudas directas a proyectos o ideas de negocio de emprendedores y autónomos menores de 30 años. También requieren dinero para mujeres emprendedoras. Para potenciar su impulso económico e inserción en el mercado laboral, se solicita una partida presupuestaria de 200.000 euros en ayudas directas al emprendimiento de mujeres y autónomas mayores de 30 años.El portavoz de Ciudadanos alertó de que el primer edil está "dormido" en lo que concierne a la negociación de su propio proyecto presupuestario, y le pidió que "no emule" a la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau), quien tuvo que recurrir a una cuestión de confianza para sacar adelante sus cuentas después de que la oposición en bloque las tumbase en Pleno. Javier Millán señaló que hace 20 días su partido entregó al gobierno municipal local socialista sus "propuestas y líneas rojas" para los nuevos presupuestos municipales.Millán avisó de que, hoy por hoy, Ciudadanos no ha recibido "respuestas concretas" a sus propuestas, por lo que opinó que quizá los socialistas "cerraran por vacaciones" de Navidad la negociación del nuevo presupuesto. "El PSOE está dormido", lamentó tras indicar que la aprobación inicial de los nuevos presupuestos municipales afronta un "calendario tardío y comprimido", pues para el próximo lunes hay ya fijada una reunión de la Comisión de Hacienda.Tampoco andan contentos con el borrador del presupuesto para este año en la iniciativa ciudadana Sevilla 2019-2022. "Sólo se registra una vaga mención en torno a la promoción turística de la ciudad, lo que en la práctica reduce las expectativas de la conmemoración para la ciudad y pone en peligro que se alcancen objetivos realmente relevantes para Sevilla", destacan sus miembros en un comunicado en el que se destaca que la ciudad "debe aprovechar el Quinto Centenario como uno de los objetivos de su estrategia".