Millán propone un referéndum para que "los 2.036 taxistas" voten el turno rotatorio en el aeropuerto

El portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha propuesto la celebración de un referéndum "para que los 2.036 taxistas voten libremente si quieren que se implante el turno rotatorio en el aeropuerto de San Pablo y en la estación de Santa Justa", después del rechazo que esta propuesta ha cosechado en el consejo del Instituto del Taxi, donde estarían representadas dos de las asociaciones del sector, las mayoritarias.

En rueda de prensa, Millán ha afirmado que el delegado de Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha convocado el Instituto del Taxi "dos días antes del Pleno y tras seis meses sin celebrar ninguna sesión" con el objetivo de "usarlo como parapeto para seguir de perfil y sin hacer nada".

Desde Cs se señala que en la sesión del miércoles del Instituto del Taxi fue el único grupo político que defendió el turno rotatorio, mientras los demás "se dedicaron a escurrir el bulto y ponerse de perfil u optaron por realizar críticas descalificatorias". Destaca, además, que "nadie ha presentado otra solución alternativa" y señala que "la vigilancia policial por sí sola no aborda el problema del monopolio ni es incompatible con la implantación de turnos".

De hecho, el portavoz naranja ha reiterado que el turno rotatorio está amparado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 2002, "el mismo año en el que los profesionales del taxi también respaldaron la propuesta con un 97 por ciento de los votos". "Hay un denominador común, que es escuchar al sector del taxi, a los profesionales", incide Millán, que ha informado de que Ciudadanos, "para propiciar una solución, un pacto político y una alianza con la sociedad civil", propone celebrar este referéndum "abierto a los 2.036 taxistas de la ciudad de Sevilla".

Millán ha continuado explicando que busca la máxima participación, que los profesionales se puedan pronunciar con un sí o un no respecto a la propuesta del turno rotatorio en el aeropuerto y Santa Justa, con un voto "libre y secreto, de forma que todo el sector pueda tener voz". "A ver quién se niega ahora a celebrar un referéndum, a escuchar a todos los taxistas y a darles voz", se pregunta Millán, que recuerda que "no podemos ocultar que el problema no es el intrusismo sino el monopolio de facto del taxi en la ciudad y las prácticas violentas y coactivas". Expone que se hace esto "en beneficio de los más de dos mil taxistas que prestan el servicio en Sevilla y para prestigiar la imagen de la ciudad".

Para finalizar, Millán ha dejado claro que "es el momento de que se demuestre quién tiene interés en reconocer el problema, en mojarse para buscar una solución, en apostar por la libre competencia, por la igualdad de oportunidades y por mejorar la imagen de Sevilla".