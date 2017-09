Moteros lamentan que la semana de la movilidad ignore a las dos ruedas

Un vehículo que reduce los tiempos de los trayectos, que consume poco combustible, que contamina menos que el diésel, que ocupa menos espacio, que es ágil y fácil de aparcar. Las motocicletas y los ciclomotores, por todas estas cualidades, son vehículos idóneos para ser utilizados en la ciudad, descongestionando el tráfico y contribuyendo a disminuir el CO 2 que se envía a la atmósfera. Pese a ello, no se va a hablar de ella en la semana de la movilidad que está celebrando el Ayuntamiento. Así al menos lo denuncia la Plataforma Motera para la Seguridad Vial (PMSV).

Los representantes de PMSV en Sevilla, Eduardo Caparrós y María Antonia Millán, denunciaron a este periódico esta circunstancia: "¿Alguien puede explicar por qué la motocicleta y el ciclomotor no son tenidos en cuenta para la movilidad sostenible?¿Ni siquiera la moto eléctrica?". Desde la PMSV aseveran que las grandes congestiones de tráfico que se producen en las ciudad, sobre todo en los accesos a la hora del trabajo, no se solucionarán con la sustitución de los actuales automóviles por otros eléctricos: "Serán aglomeraciones y retenciones sostenibles, pero los atascos no desaparecerán". La Plataforma defiende que la moto es el único medio de transporte que no obstruye el tráfico a la entrada de las grandes ciudades, y advierte que las alternativas que se proponen para construir una movilidad sostenible no son del todo válidas: "No es posible ir en bicicleta desde ciudades dormitorios mal comunicadas. El transporte público no se escapa de los atascos; e ir andando no es posible desde fuera de la ciudad".

La PMSV también advierte que no se haya contado con ellos para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible: "Es difícil saber por qué las administraciones locales no cuentan con estas virtudes ni apoyan la moto para agilizar la entrada y salida de vehículos. Sólo se alega la alta siniestralidad, pero no se menciona que en el 75% de los accidentes urbanos en moto la responsabilidad es de un vehículo de cuatro ruedas, según las aseguradoras".