Muere el ginecólogo Rafael Barroso, ex presidente del Colegio de Médicos

El reconocido ginecólogo Rafael Barroso Guerra falleció ayer por la mañana a los 89 años en Sevilla, ciudad en la que se formó y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional. Barroso fue presidente del Colegio de Médicos de Sevilla durante doce años, así como del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, institución que ayudó a crear. Durante su etapa al frente del colegio profesional hispalense, destacó por su defensa de los intereses del colectivo médico, según recordaba ayer su compañero de profesión Juan Bautista, actual presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.

Natural de Cádiz, el próximo 4 de noviembre hubiese cumplido 90 años. Se doctoró en Medicina por la Universidad de Sevilla y fue discípulo de un histórico de la Obstetricia y la Ginecología sevillana, Luis Recaséns Serrano. Gran parte de su carrera profesional la desarrolló en el ambulatorio de Marqués de Paradas, a la vez que mantenía una consulta privada en la que continuó trabajando tras su jubilación en la Seguridad Social en 1998. Casado con Francisca Sáenz Galiana, tuvo tres hijos varones, uno de los cuales ha seguido sus pasos como médico.

El doctor Barroso ocupó la presidencia del colegio profesional desde 1982 hasta 1994, periodo en el que fue apodado como el azote del PSOE por la crítica continua y constante, no exenta de ironía, al partido que por aquellos años gobernaba en España y en Andalucía, y no sólo a los responsables de la sanidad.

Una constante en su vida fue el pulso. Pulso con el poder, con la Policía Local, con una compañía privada sanitaria e incluso pulsos en el seno del propio Colegio de Médicos. "Luchó por sus convicciones de manera ferviente toda su vida. Sus principales reivindicaciones se centraban en contra de la ley del aborto, a la que se opuso radicalmente, y en defensa de un mayor reconocimiento económico y del prestigio del colectivo médico", indicaba Juan Bautista. "Era un hombre muy temperamental y visceral, muy inquieto y participativo en las actividades del colegio y de otras asociaciones profesionales, y a la vanguardia de su especialidad", continuó el actual presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.

"El doctor Barroso defendió a la clase médica sevillana por encima de todo. Fundador de la emisora de radio Antena Médica y ateneísta ejemplar, su vida siempre estuvo en poner por encima de todo al médico, como profesión de servicio público, y a Sevilla, ciudad a la que tanto amó", manifestó ayer tras conocer el fallecimiento de Barroso el también médico Alberto Máximo Pérez, presidente del Ateneo de Sevilla. "Participaba con frecuencia en las actividades del Ateneo y del Colegio de Médicos, pero en los últimos tiempos ya estaba enfermo y no podía acudir a los diferentes actos todo lo que le gustaría"..

El presidente del Ateneo reconoció que el ginecólogo fue apoyado y criticado por los suyos a partes iguales. El propio Barroso admitió esta circunstancia a este periódico en una entrevista concedida en el año 2000: "Nunca he tenido término medio. O me quieren a rabiar o me odian que no me pueden ni ver", señaló entonces el propio doctor.

"Rafael era todo corazón conmigo, me trató como un padre y dio la cara por mí en muchas ocasiones, y yo también la di por él en los momentos más difíciles para el Colegio de Médicos. Se volcó conmigo y con el Ateneo de Sevilla también", indicó Alberto Máximo Pérez. "Ha muerto una persona que ha luchado muchísimo en defensa de los médicos en momentos muy difíciles, de enfrentamientos políticos".

Su labor al frente de la institución colegial hispalense, centrada en el respaldo de los galenos, fue reconocida por la misma entidad que dirigió, que le concedió en 1994, tras ser relevado del cargo el 2 de julio de ese año, la distinción de Colegiado de Honor Nacional con el emblema de plata.

Los restos mortales de Rafael Barroso fueron trasladados ayer al tanatorio de la SE-30, donde hoy, a las 08:30, está previsto un responso y, posteriormente, se procederá a la incineración en el cementerio de San Fernando.