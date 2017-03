Multas de hasta 120.000 euros por los obstáculos en las Fiestas Mayores

Ocupar la vía pública sin licencia en Semana Santa y Feria estará penado hasta con 120.000 euros. Así lo anunció recientemente la Gerencia de Urbanismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde detalla las distintas medidas que se tomarán con el fin de garantizar el buen discurrir de las cofradías en Semana Santa y la seguridad en las calles aledañas al recinto ferial de Los Remedios.

La Gerencia justifica la adopción de estas medidas "debido a la afluencia masiva de público y el paso de las cofradías". "Se hace necesario, una vez más, solicitar la colaboración de los ciudadanos con el fin de garantizar la seguridad pública así como la calidad de vida de nuestra ciudad durante estas fechas", refiere la jefe del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, Silvia Bravo, en la edición del BOP publicada el pasado 6 de marzo.

En dicho escrito se recuerda la "prohibición existente" de colocar cualquier elemento en suelo de dominio público sin la autorización administrativa previa. Este incumplimiento, según Urbanismo, constituye "una infracción urbanística" susceptible de ser sancionada "con multas de hasta 120.000 euros", según las normas técnicas vigentes que velan por la accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas en la calle y en el transporte.

Los responsables de la Gerencia anuncian que el Servicio de Ordenación de la Vía Pública procederá, durante la Semana Santa y la Feria, así como en los días previos a su celebración, a la retirada inmediata de todos los elementos instalados en la calle si no cuentan con la preceptiva licencia o no se ajusta a lo establecido en los permisos. Urbanismo advierte que se tendrá especial cuidado en "la ocupación de sillas y mesas en lo referente a su cuantificación y ubicación", una advertencia de especial interés habida cuenta de la polémica suscitada los últimos meses con la reordenación de los veladores en la calle San Fernando, la Avenida de la Constitución y la Plaza de la Campana.

La resolución de la Gerencia también afecta a los soportales, pasajes o espacios libres que, pese a tener titularidad privada, sean de uso público. En ellos, de igual modo, se prohíbe la colocación de instalaciones sin licencia.

Otra ordenanza que se establece concierne a los establecimientos que cuenten con rótulos luminosos. Urbanismo insta a sus titulares a abatirlos, con el fin de facilitar el tránsito de las cofradías. En caso de que esta maniobra no fuera posible, se exige el desmontaje de los mismos. En este sentido, se ordena también a los titulares de dichos negocios que mantengan apagados los anuncios y rótulos luminosos durante el paso de los cortejos penitenciales. Según detallan los responsables de este organismo, el objetivo es "conseguir un mayor lucimiento en el desfile de las cofradías".

Urbanismo avisa de que el incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución "podrá dar lugar a la adopción de medidas de restitución y recuperación oportunas". De igual modo, se iniciarán "actuaciones pertinentes" para determinar las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir y la imposición de sanciones. En este punto, los responsables de la Gerencia inciden en que las multas serán de "grado máximo" por pertubación "grave" del orden público. También, en referencia de nuevo a los veladores, se hace hincapié en que la colocación indebida de las instalaciones puede determinar la revocación a los titulares de los negocios hosteleros de las licencias de la ocupación de la vía pública que se hayan otorgado.

Las medidas se aplicarán en el casco antiguo de la capital y en aquellas vías por donde pasen las cofradías durante la Semana Santa. También se desarrollarán en las calles afectadas por la celebración de la Feria de Abril, esto es, en el barrio de Los Remedios.

A quienes se les retiren las instalaciones que no cuenten con la licencia oportuna o no se ajusten a ella se les da un plazo de 10 días -a partir de la fecha en que sean apercibidos por ello- para que puedan retirarlas de los almacenes municipales. Transcurrido dicho periodo, si el propietario no manifiesta la voluntad de recuperarlos, la Gerencia entenderá que tienen "carácter desechable", por lo que se trasladarán al vertedero o se procederá a su reciclaje.

La resolución se publica en plena polémica por la reordenación de las terrazas en el centro de la ciudad, una restricción que los hosteleros estiman que se efectuará después de Semana Santa.