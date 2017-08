Muñoz defiende la declaración y propone al portavoz popular que "deje la política activa"

Lejos de recoger la petición de los populares, el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, llevó el asunto de la Gavidia a un enfrentamiento ideológico sobre la Ley de Memoria Histórica. En respuesta a la solicitud del portavoz popular, Muñoz llegó a proponerle que "deje la política activa" o que le pida al presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, "una modificación de la ley". "La ley está para cumplirla y nos corresponde a todos los que ostentamos cargo público hacerlo", refirió el concejal socialista, quien en ningún momento aclaró si la declaración de la antigua comisaría como Lugar de la Memoria Histórica supondría un freno para los distintos proyectos que se planteen en la Gavidia.

"La denominación no es ni puede ser incompatible con el proceso ciudadano de puesta en valor del edificio, para lo que no hace falta recurrir a suspensión alguna, ya que el gobierno de Juan Espadas garantiza su proyección porque sí cree y defiende la aplicación de la Ley de Memoria Histórica". Éstas fueron las únicas palabras de Muñoz sobre las consecuencias que tendría la declaración en los usos que se le otorguen al complejo racionalista. Unas declaraciones que no disipan las dudas sobre lo que establece la ley: en los lugares de la Memoria Histórica no podrán ejecutarse derribos, obras ni intervenciones.

Muñoz tampoco tomó el guante lanzado por los populares para apoyar el proyecto que se apruebe en la Gavidia. A este ofrecimiento respondió que "será lo que los sevillanos quieran que sea, ya que, a diferencia del mandato anterior, Espadas prefiere escuchar a la ciudadanía y dar oportunidad a la participación de los sevillanos". "Sobre la Gavidia hay un proceso serio y reglado para sacarla adelante con proyectos económicamente solventes, compatibles urbanísticamente y que cumplan lo aprobado por el Pleno, que ya se posicionó en contra de Zoido y del actual portavoz popular", refirió el concejal de Hábitat Urbano.

Como ya adelantó este periódico, la propuesta que actualmente obtiene un mayor respaldo del gobierno de Espadas es la presentada por la empresa madrileña Forus, interesada en instalar en la antigua comisaría un centro de salud y belleza, en consonancia con los otros 15 negocios que gestiona en España, buena parte de ellos en edificios también municipales, a través de concesiones. Este proyecto encajaría con la calificación actual dada por el PGOU al edificio, que es de uso de interés público y social.