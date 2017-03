Muñoz niega que haya faltado diálogo con los hosteleros

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, negó ayer que haya "falta de diálogo" con los hosteleros respecto a la reordenación de los veladores, después de las críticas del presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus. "Ha habido, hay y habrá diálogo", recalcó Muñoz, quien dejó claro que el expediente "no se puede parar cada vez que haya algún antojo". El edil socialista recordó que la primera propuesta fue la autorregulación del sector para que "cumpliera la norma y no tener el Ayuntamiento que imponer una regulación que a lo mejor les gustaba menos". Sin embargo, los hosteleros "no propusieron nada para las zonas en las que no se puede caminar".

Muñoz agregó que el expediente ha contado con todo un recorrido durante su tramitación, en el que se incluye una fase de alegaciones. Una vez que el Ayuntamiento ha establecido los metros que corresponden a cada establecimiento, muchos de éstos "hacen sus propuestas y comprueban que eso no es lo que le habían estado contando", incidió.

Respecto a la falta de inversión de la que se quejan los empresarios, señala que los presupuestos han caído en general respecto a los de hace una década debido a la crisis, pero que el gobierno local mantiene una actitud "activa".