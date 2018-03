Muñoz se reúne con el PP para remediar el "revés" a la ventanilla única

El concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), se ha reunido con el PP y prevé hacerlo también con Cs e IU, para intentar revertir el "revés" a la integración del área de Medio Ambiente en Urbanismo.

El concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha manifestado ya este viernes que ha celebrado una reunión con el concejal del PP Rafael Belmonte y también tiene previstas reuniones con Cs e IU. "Voy a trabajar para que después del revés sufrido, la modificación salga adelante lo antes posible", ha dicho.

Así, ha expuesto que en su reunión con el citado concejal del PP ha habido "buena sintonía" entre ambas partes, pues hay unanimidad respecto a la necesidad de implantar la denominada "ventanilla única". Así, ha expuesto que la idea ahora es que el PP traslade al Gobierno local "sus propuestas" concretas de cara al contenido exacto de la modificación de los estatutos de la Gerencia de Urbanismo.

Por su parte, el Grupo popular del Ayuntamiento ha informado de que el concejal de Hábitat Urbano, "además de propuestas de mejora del texto, ha adquirido compromisos que se madurarán a lo largo de toda la Semana Santa a efectos de acelerar el proceso de aprobación".

"El PP está a favor de la integración de los servicios de Medio Ambiente y de Urbanismo y de facilitar los trámites de la, en ocasiones, lenta burocracia. No obstante, entendemos que esa modificación de los estatutos no se puede hacer sin consenso con la oposición, con los trabajadores en contra o presentando un texto que no está madurado y de manera acelerada", señala Rafael Belmonte.

"Más garantías"

"Una modificación tan importante debe ofrecer más garantías y elaborarse con seriedad y responsabilidad", insiste Belmonte, según el cual "si durante la Semana Santa avanza la negociación a buen ritmo, todo quedará a expensas de una última reunión del portavoz popular, Beltrán Pérez, con el alcalde, Juan Espadas, donde se deberán cerrar los detalles del acuerdo".

Y es que según recuerda Belmonte, tras el resultado de la citada votación, Beltrán Pérez había tendido "la mano" al primer edil, para solucionar la situación. Por eso, los populares reclaman al alcalde que se "ponga al frente" de la negociación, para "acelerar" la misma.

C's traslada a Muñoz sus "aportaciones" y se reúne con Rus

El portavoz municipal de Ciudadanos ha informado que se ha reunido con el presidente de la CES, "para avanzar con urgencia en un acuerdo que permita" desbloquear la situación. Expone también Millán que ha trasladado a Muñoz "un documento con las aportaciones necesarias para que la ansiada unificación de servicios pueda llevarse a cabo y no se quede en un brindis al sol". "La propuesta ha sido recibida de forma muy positiva por el delegado, que se ha mostrado receptivo a incorporar estas medidas, con las que Ciudadanos impulsaría esta fusión que es un clamor entre todos los que quieren emprender en nuestra ciudad", ha dicho.

Las propuestas de C's respecto a este asunto, según Millán, incluyen "acercar la ventanilla única a los distritos, la organización de los trabajadores y medidas que garanticen la transparencia y la protección ambiental". Así, ha defendido la necesidad de que la "ventanilla única" llegue a los distritos para evitar "desplazamientos y pérdidas de tiempo en horario comercial" a los ciudadanos, reclamando además "la correcta integración y organización de los trabajadores" afectados por la medida.

Por ello, ha pedido "transparencia en la adscripción del personal de medio ambiente a Urbanismo, por lo que el gobierno deberá presentar la programación de esta redistribución, dejando claro cómo se van a integrar las distintas unidades administrativas y puestos de trabajo".

Igualmente, aboga por "cambios estatutarios para garantizar la protección ambiental en la ciudad de Sevilla", añadiendo al documento "competencias que desaparecían en el nuevo texto, como el establecimiento y control de la luminosidad", al igual que "la programación de actuaciones en materia de información y educación ambiental enfocada a una capital sostenible, pensando en el presente y en el futuro". Por último, Millán también ha señalado "la necesidad de que todos los grupos políticos estén presentes en la nueva comisión ejecutiva, algo que se había obviado".