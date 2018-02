Naranja o suflé

El sistema de partidos está mutando en Andalucía. Como en España, la fidelidad del votante es tan sólida como la espuma. Hace tres años, dos nuevas formaciones, Ciudadanos y Podemos, entraron en el Parlamento andaluz, pero ahora la primera está en condiciones de competir con el PP por ser la alternativa al PSOE después de 36 años de gobiernos socialistas en la Junta. Aparentemente, hay una beneficiada de esta pugna en la derecha: Susana Díaz, que ha logrado sobreponerse a los líos internos y a la crisis de las fusiones hospitalarias. 2017 se fue un mal año para la presidenta. En la próxima legislatura, podría volver a gobernar con Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera comienza a hacerse mayor, no se conforma con ir de segundones, ni siquiera en Andalucía, donde tendrá lugar la primera cita electoral del amplio ciclo que comienza en España después del verano.

El PSOE gana, pero tiene la tensión alta, los triglicéridos por las nubes y el colesterol a punto de bloquearle algunas arterias vitales. Según los últimos datos del Egopa, la casa de sondeos de la Universidad de Granada, el PSOE le saca una amplia ventaja al segundo partido, que es Ciudadanos, casi empatado con el PP, pero los encuestados no respaldan ni la acción de gobierno ni valoran su iniciativa; y a la pregunta general de quién le gustaría que ganase las próximas autonómicas, la respuesta mayoritaria es Ciudadanos, un punto más que el PSOE.

Ciudadanos le puso ayer a Susana Díaz un techo de gasto, más que el de MontoroEl PSOE gana, pero es hipertenso y tiene por las nubes el colesterol y los triglicéridos

Al ser preguntado por esto ayer en La 1, Albert Rivera respondió que su partido es la alternativa de gobierno al PSOE. En la entrevista que concedió a este diario hace un mes, ése fue el mensaje: no estamos en Andalucía para ser los socios históricos de un partido que ya es histórico. Juan Marín debió tomar nota, el aviso no era tanto para Susana Díaz, como para él.

Todos los sondeos coinciden en este 28-F que en la derecha andaluza hay una pugna abierta entre el PP y Ciudadanos, ambos partidos están muy cerca y algunas encuestas, como la del Egopa, da a los naranjas por delante. Sin embargo, Ciudadanos siempre ha tenido un problema con la demoscopia, le otorga mucho más de lo que, realmente, consigue. En Andalucía, este partido carece de implantación local y de referentes políticos: Juan Marín, su líder, es poco conocido, y sólo cuentan con un alcalde. Pero la marca es muy potente.

Albert Rivera e Inés Arrimadas, la líder catalana nacida en Jerez y universitaria andaluza, ejercen un efecto tractor sobre la intención de voto en el sur, por eso les va tan bien. Hay que subrayar que en la citada encuesta, Ciudadanos es el partido con el voto directo más alto, más que el PSOE, pero en los próximos meses se verá si los naranjas vuelven a ser un suflé, un rico postre que se derrumba en las inmediaciones de las citas electorales. Juan Marín no es el candidato ideal de su partido cool, un arquetipo naranja pata negra haría subir las expectativas como la espuma, pero el sanluqueño ha construido al partido desde la nada y ha apoyado al PSOE sin quemarse en el abrazo, le ha sacado dos rebajas de impuestos y la casi supresión del impuesto de sucesiones. Se lo ha ganado. Con las encuestas de estos días, es más que probable que Marín vuelva a ser el candidato, aunque tendrá que someterse a un proceso de primarias.

Marín va a volar solo, solo pero detrás de la estela de Rivera. Ayer envió el primer aviso al PSOE, el primero que realmente va en serio y que lleva la asunción de un riesgo: Ciudadanos no apoyará el modelo de financiación autonómica de Susana Díaz. Es decir, el aliado del Ejecutivo no comparte la propuesta de financiación de la presidenta y no la comparte a lo grande, lo suyo es una diferencia ideológica en toda regla. Aunque Ciudadanos dice que Andalucía está infrafinanciada, no comparte que las comunidades autónomas participen más en los impuestos como el IVA, pero sobre todo sostiene que, antes que buscar nuevos recursos, hay que mejorar la gestión de éstos. "La sanidad andaluza tiene un presupuesto de 9.807 millones de euros, y lo que no puede ser es que el 34% de los usuarios estén descontentos con la gestión", argumentó Marín. Es decir, que Ciudadanos acaba de ponerle el techo de gasto al PSOE, más que el de Montoro, se trata de una aclaración sobre su política: no todo se soluciona con más recursos. No esperen, viene a decirle a Díaz y al PSOE, que le compremos el discurso del agravio con Madrid. El documento de Ciudadanos ha sido toda una revelación, porque, entre otras novedades, apuestan por el principio de ordinalidad, que premia con más ingresos a aquellas comunidades donde el Estado recauda más dinero. Es decir, Ciudadanos se aparece como un partido de corte liberal en lo económico, aunque Marín no lo haya asumido aún. O no lo sepa.

Esta diferencia es un hecho importante para el futuro, que no cierra la posibilidad de que el PSOE recupere la idea de que sería más consecuente gobernar con otro partido de izquierda que conceder estas rectificaciones a Ciudadanos. Si el socio apuesta por beneficiar a las comunidades más ricas por el principio de ordinalidad, ¿que hará Susana Díaz, cuyo discurso se basa en la igualdad absoluta de financiación?

Exceptuado esto, las relaciones entre Ciudadanos y el PSOE son buenas, Marín se entiende con el vicepresidente Jiménez Barrios y Susana Díaz habla con Rivera, pero Rivera quiere ser el primero. Va a apretar a su partido.

El tercero en discordia es el PP de Juanma Moreno. Al PP andaluz se le están yendo la mayor parte de los votantes de menos de 45 años y las incorporaciones van a Ciudadanos, parece que sólo les queda resistir, aguantar el sorpasso que quiere darle Juan Marín. Esta lucha irá a más, porque Rajoy y Rivera han dejado de entenderse, comienzan a moverse dosieres comprometidos en un sentido y otro, pero el presidente del Gobierno está dispuesto a que en Andalucía no le ocurra lo que en Cataluña: el siniestro total, ni un grupo parlamentario. Rajoy quiere a los candidatos a las alcaldías nombrados en dos semanas como máximo y se va a implicar en la batalla autonómica, pero Juanma Moreno no ha rentabilizado el partido que le dejó Arenas y que Zoido malgastó con sus incertidumbres. Si el malagueño lleva al PP al tercer puesto en la Cámara andaluza, el partido habrá perdido la oportunidad de gobernar algún día en Andalucía.