"Nueva York es el peor sitio para practicar inglés, todos hablan español"

Vive entre Regina y Manhattan, entre las setas y la Gran Manzana. Abelardo Ruiz Mata (Carmona, 1969) lleva una década yendo a Nueva York. Prepara su primer viaje de la era Trump.

-¿Qué tiene Regina?

He tenido en Regina cinco tiendas y dos bares. Llegué antes de las 'setas'; digo que una de las 'setas' es mía"En 2007 llegó la crisis inmobiliaria. Cerré, liquidé, vendí y me fui a Nueva York para oxigenarme"

-Me dicen que soy el alcalde de esta zona. Llevo 25 años. En Regina he tenido cinco tiendas y dos bares, La Traviesa de Sevilla y El Almacén, que los traspasé.

-¿Llegó antes que las 'setas'?

-Mucho antes. Yo digo que una de las setas es mía. Y lo es a base de impuestos y de regarlas.

-Primero fue Madroño. ¿Cuándo empieza todo?

-Abrimos en 1994. La última época de Alejandro Rojas-Marcos y la llegada de Soledad Becerril. Pero la gente se sitúa mejor si digo que fue después de la crisis del 92.

-¿Las crisis figuran en su currículum?

-La primera nos cogió de novatos. La segunda nos cogió bien cogidos.

-Tiene ilustres paisanos como José María Requena, Losada Villasante o el medievalista Manuel González Jiménez...

-Dicen que la tortilla francesa también es de Carmona. La reina de Francia estaba en el Palacio de las Cadenas, tenía muy mal cuerpo y la sirvienta de Carmona le hizo una tortilla que le curó.

-¿Su primer viaje a América?

-En 2007. Llegó la crisis inmobiliaria y como nos dedicábamos a la decoración -es curioso, siempre hablo en plural-, cerré, liquidé, vendí y me fui a Nueva York para oxigenarme y a los dos meses ya estaba trabajando.

-¿A qué se dedicaba?

-Asesor de imagen de gente con mucho dinero. Millonarios pero desconocidos, es decir, no famosos. Eso allí es muy importante y aquí no se entiende. Hay gente importante que presume de no ser famosa y edificios donde no los quieren, porque llega la prensa y prefieren pasar inadvertidos.

-¿Cuántas veces va?

-Normalmente dos al año, en febrero y en octubre. En febrero no podré ir porque estoy de parto, me coge la ampliación del local. Mi próxima visita será en marzo, una amiga neoyorquina me ha invitado para que sea su padrino de boda con un español.

-¿Será distinto con Trump?

-Yo no voy a los Estados Unidos de América, voy a Manhattan, que es muy particular. Manhattan es un continente. A mí me recuerda el cuartel de la mili. Va gente de todos sitios, cada uno con sus miedos y temores y necesitándose unos de otros. Manhattan es igual. Tú sales a la calle a fumarte un cigarrito y nunca vuelves solo al bar o la tienda. Va gente de todo el mundo, cada uno con su idea y es muy raro que no te salga un comprador.

-¿Hizo la mili de verdad?

-Mi madre se reía porque para mí hacer la mili era ir a Canarias, al norte o a Madrid y me tocó Alcalá de Guadaíra, en Las Canteras, junto a la cárcel de mujeres. Mi mili de verdad fue Manhattan.

-¿Cuál es su oficio?

-Asesor de imagen, tanto para decorar un lugar como para vestir a una persona. No soy diseñador, no tengo ese don, desafortunadamente. Uso lo que ellos diseñan y hago mis mezclas. Este trabajo tiene mucho de psicología. Al cliente tienes que sacarle la parte más underground que no se atreve a mostrar.

-Sevilla fue Nova Roma. ¿Fue también la Vieja York?

-Tuvo su época, pero le pasó.

-¿Woody Allen haría un 'Manhattan' en Sevilla?

-Woody Allen no sabe lo que se está perdiendo de Sevilla.

-¿Esperó a Obama en julio?

-La proyección turística habría sido bárbara. Puse emoticonos con muchas lágrimas.

-¿Se imagina que Trump cumpla esa agenda de Obama?

-No creo. Si ha quitado el español de su página web. Una cosa absurda. La publicidad del Metro de Nueva York está en español y en inglés. Nueva York es el peor sitio para practicar inglés, porque todo el mundo habla español, lo estudia o lo entiende. En Inglaterra no te contestan.

-¿Sus aficiones?

-Lo clásico. La lectura, el cine, la música. Y una cosa que heredé de mi padre, la jardinería. En Sevilla siempre he vivido en áticos y me gusta hablar con las plantas.

-¿Se siente local o global?

-Soy contemporáneo folclórico. Si pierdes las raíces, lo has perdido todo. He salido de nazareno; con siete años saqué el borrego de la Legión en una banda de música; he tocado el clarinete detrás de la Amargura. Y la Feria la cogía de lunes a domingo y acababa en el Consulado de Italia.

-¿Vio alguna vez a Obama?

-Una vez en Nueva York. Llegaron un montón de motos de policía; después los monovolúmenes y se bajó Obama. Iba a inaugurar un instituto.

-Y Trump inaugura oleoductos.

-El cambio se va a notar.

-¿Por qué Intrusa?

-Porque me considero un intruso de la moda. Yo soy arquitecto de interiores, pero Intruso no es sonora, Intrusa sí.

-¿De Carmona a Nueva York?

-Soy el pequeño de seis hermanos. Los cinco llevan su vida convencional en Carmona. Soy el aventurero. Pero me gusta mi pueblo. En la novena de la Virgen de Gracia compré moñitos para mi madre, mi tía soltera y don José Vicente, el cura que me bautizó y me dio la comunión y vino de párroco a San Juan de la Palma.