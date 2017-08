La ONCE creó 430 empleos en la provincia en 2016 y repartió 71,67 millones en premios

Las ventas de la ONCE superaron el año pasado en Andalucía los 546,1 millones de euros, el 7,29% más que en el 2015, lo que permitió mantener 12.020 empleos, según el informe de la Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION, presentado este miércoles por el delegado territorial, Cristóbal Martínez. Ha destacado que estas cifras apuntan a una recuperación de la actividad de la ONCE tras varios años de crisis y permiten que esta organización impulse su "inversión social".

La red de ventas de la ONCE en Andalucía, donde el año pasado creó 1.678 nuevos empleos, está integrada por 5.241 vendedores, todos ellos con alguna discapacidad.

Esta organización realizó el año pasado una "inversión social" de 238,10 millones de euros en la comunidad autónoma, con la que financió actividades de educación, empleo, autonomía personal, apoyo psicosocial, bienestar social, tiflotecnología, acción cultural y deportiva, e iniciativas de solidaridad con otras discapacidades.

En el ámbito educativo, la ONCE ofreció cobertura el año pasado a 1.740 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave en la comunidad autónoma.

En Andalucía hay también 175 usuarios de perros guía, de las 1.069 personas ciegas que en España los utilizan para su movilidad diaria, y en el último año se produjeron 22 nuevas entregas de perros guía en Andalucía, cuya formación supone un coste medio de 35.000 euros.

El delegado territorial de la ONCE ha destacado que el principal objetivo de esta organización es la creación de empleo porque un puesto de trabajo "es la principal garantía de integración para una persona con discapacidad y para su familia",

Ha añadido que la ONCE quiere ser "corresponsable del crecimiento económico y la recuperación económica" y ha advertido de que, pese a los avance de los últimos años,"todavía queda mucho camino por recorrer en la inclusión de personas con discapacidad".

En Sevilla, la ONCE vendió el año pasado 139,99 millones de euros, el 8,21 por ciento más que en 2015, y repartió 71,67 millones de euros en premios, que suponen el 51,2 por ciento de la recaudación. Esta organización creó el año pasado 430 puestos de trabajo en Sevilla, donde suma ya una plantilla de 3.081 trabajadores y una red de ventas integrada 1.295 personas con discapacidad.

La inversión social de la ONCE en la provincia sevillana alcanzó el pasado ejercicio los 61 millones de euros y permitió financiar 2.610 adaptaciones bibliográficas; formar a 1.328 personas con discapacidad, prestar servicios personalizados a otros 1.459 sevillanos e impulsar actividades de animación sociocultural y deportiva en las que participaron 10.268 personas. Otras 1.996 personas recibieron 5.717 horas de ayuda solidaria el año pasado, ejercicio en el que se utilizaron 484 equipos tiflotécnicos y se realizaron 230 intervenciones en aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías.

Durante el año pasado, 177 personas con ceguera o discapacidad visual grave se afiliaron a la ONCE en Sevilla, para ser atendidas a través de un plan individualizado.

La Organización cuenta en la provincia con 3.713 afiliados que representan el 23,75 por ciento de las 15.633 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en Andalucía. De esos 3.713 sevillanos, 120 son afiliados sordociegos a los que la ONCE también presta apoyo altamente especializado.

En total, en la provincia residen más de 189.000 personas con algún tipo de discapacidad que cuentan también con la colaboración de la ONCE, a través de su Fundación.