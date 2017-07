Operación policial de cierre en el Vacie

La Policía Nacional está desarrollando durante la mañana de este viernes una operación de cierre del asentamiento chabolista del Vacie. Decenas de agentes de este cuerpo se han desplegado por el poblado y están identificando a todas las personas que se encuentran en el interior del mismo, así como los vehículos. Se buscan personas que puedan tener en vigor reclamaciones judiciales, así como coches que hayan sido denunciados como robados.

En la operación policial, que ha arrancado sobre las once de la mañana, están participando distintas unidades de la Policía Nacional, que cuentan también con el apoyo desde el aire del helicóptero. Los agentes no permiten la entrada y salida del poblado a ninguna persona que no se identifique.

Esta redada permitirá tener una idea aproximada de la población que continúa residiendo en el poblado. Este núcleo chabolista ha experimentado una importante merma de su número de habitantes en los últimos años, gracias al trabajo que está ejerciendo el Ayuntamiento de Sevilla para realojar a las familias más normalizadas en otros puntos de la ciudad y la provincia. Para esta labor recibió una ayuda de más de cuatro millones de euros. Quedan por sacar del asentamiento a las familias más problemáticas, algunas de las cuales se dedican al tráfico de drogas y armas.