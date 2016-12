El PP asegura que "mala gestión" de Espadas en la Casa Fabiola acarreará un gasto de nueve millones

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha señalado que "la improvisación y la mala gestión" del alcalde, Juan Espadas, va a provocar "un gasto de casi nueve millones de euros a todos los sevillanos por el traslado apresurado y mal planificado" de la sede de Hacienda de la Casa Fabiola. En un comunicado, afirma que el proyecto de presupuesto para 2017 incluye "2,7 millones para comprar el edificio al que se trasladará y 1,5 millones para alquilar otra sede de manera provisional, lo que se une a los 4,5 millones de la compra de la Casa Fabiola, y todo ello por no haber hecho las cosas bien y a tiempo". Pérez ha indicado que, "por supuesto" que desde el Grupo Popular se apoya la apertura del Museo Bellver. "La apoyamos hasta tal punto que el museo será una realidad gracias al convenio firmado con Mariano Bellver durante nuestro Gobierno, pero el problema no es ése, sino que la prepotencia de Espadas le llevó a plantear una solución improvisada, unilateral e incomprensible como era pagar seis millones de euros para comprar una parte del edificio de la Plaza Nueva, cuando no es una prioridad para los sevillanos, sino para Susana Díaz, a la que le quita un problema", añade. El portavoz adjunto popular ha lamentado que la "falta de previsión" de Espadas le ha llevado a adoptar medidas "improvisadas que comprometen" al Ayuntamiento. "Se puede comprar el edificio pero teniendo claro y cerrado el siguiente paso para la reubicación e incluso se pueden plantear posibles enajenaciones o petición de ayudas para equipamientos museísticos a otras administraciones", agrega.