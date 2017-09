El PP urge a Espadas a actuar ante el "deterioro" de las calles en Pirotécnica

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla reclamó ayer al gobierno local que dirige Juan Espadas (PSOE) una "actuación urgente" en el barrio de la Pirotecnia del distrito Sur "ante la suciedad, la falta de mantenimiento y poda, así como el deterioro de la vía pública".

Según informó el PP, el concejal del Grupo Popular José Luis García ha visitado la zona junto con vecinos, que le han trasladado que "desde hace un año el barrio está en un lamentable estado de abandono y deterioro, debido a la ausencia de los servicios de limpieza, la urgente necesidad de efectuar podas, así como el mal estado del suelo que presenta socavones y losetas rotas".

García, que recorrió la zona para comprobar in situ los problemas que denuncian los ciudadanos, manifestó que "es realmente incomprensible que no se pueda ni andar por las calles debido a que las losetas están rotas, lo que supone un peligro para los vecinos, ya que conlleva riesgo de caídas. No entendemos que el gobierno del señor Espadas, siendo conocedor de estos problemas, deje pasar los meses y siga de brazos cruzados", añadió.

Para el edil del PP, "es lamentable el deficiente funcionamiento de los servicios municipales, así como la falta de atención y compromiso del gobierno municipal con los vecinos", y comentó que "esto es fruto de la nula gestión del gobierno municipal en los distritos, donde los delegados están a tiempo parcial, lo que provoca que los vecinos tengan que esperar meses para ser atendidos".

Por su parte, el concejal del distrito Sur, Joaquín Castillo (PSOE), aseguró que el Ayuntamiento de Sevilla actuará "de forma coordinada" en el barrio de la Pirotecnia. Castillo defendió que "este gobierno municipal está apostando más que nunca por las inversiones en los barrios, porque estamos gestionando la precariedad que el PP nos dejó tras cuatro años de absoluta parálisis". "La actitud del PP es de auténtico cinismo después de la lamentable herencia que dejaron", añadió.