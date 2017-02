El PP exige a Espadas que arregle, ilumine y limpie la zona del Patrocinio

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha exigido este sábado al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), el arreglo del acerado destrozado, una mejor iluminación y un aumento de la limpieza en el entorno del Patrocinio, "para que de esta manera se cumpla lo aprobado en la Junta Municipal del Distrito Triana".

Según ha informado el PP en una nota, tras una visita a la zona, Díaz ha criticado "el lamentable estado del acerado en esta zona de Triana, causado por el levantamiento de las raíces de los árboles y el hundimiento del suelo, lo que provoca una tremenda inseguridad y una terrible imagen de abandono".

Asimismo, el popular ha añadido que "esta situación puede provocar accidentes en los viandantes, teniendo en cuenta que estos suelen ser menores que acuden al parque infantil, mayores por la cercanía de un centro de salud, y turistas el ser un punto de especial atractivo, lo que hacen que esto tenga especial gravedad".

En este sentido, Alberto Díaz ha explicado que "otro de los problemas es la inseguridad que se ha generado en la zona la presencia de gorrillas y personas de perfil violento, según nos manifiestan numerosos vecinos", a lo que ha añadido que "estas personas han provocado que los vecinos y comerciantes de la zona tengan miedo y no se vean respaldados por el Ayuntamiento debido a la falta de presencia policial".

Además, el portavoz del PP ha manifestado que "existe una gran falta de iluminación", no solo por las pocas farolas colocadas en la zona, sino porque las que hay están tapadas por los árboles debido al "abandono absoluto", no habiéndose realizado la correspondiente poda de los mismos, al tiempo que ha añadido que "a este abandono se suma el rebose constante de contenedores y la falta de un plan de limpieza en la Plaza Hermanos Cruz Solís".

De igual modo, Díaz ha señalado que "si a esto le sumamos la falta de mantenimiento del parque infantil y la cantidad de alcorques vacíos, nos dan un espacio público que necesita una actuación de urgencia para mejorar su aspecto, habitabilidad y sobre todo su seguridad".

Por último, Alberto Díaz ha destacado que vecinos, instituciones, comercios y numerosas personas del barrio han criticado en varias ocasiones "el deplorable estado" en el que se encuentra el entorno del Patrocinio, "pero parece que el gobierno de Espadas tiene abandonada a Triana", ha concluido.

Castreño resalta la "veintena de actuaciones" en un año

Ante esto, la delegada del Distrito Triana en Sevilla, Carmen Castreño, ha resaltado, frente a la "palabrería" del PP, la veintena de actuaciones ejecutadas en calles, parques y colegios de Triana en "sólo un año", al tiempo que ha lamentado que la oposición política del PP "se limite a fotos en la distancia sin implicarse en las soluciones reales para resolver los problemas de los vecinos de Triana".

En una nota, Castreño ha puesto en valor el trabajo desplegado en este distrito en año y medio de legislatura. "Dice Alberto Díaz que este gobierno tiene abandonada Triana, pero yo le puedo detallar una por una todas las obras e iniciativas acometidas en 2016, y sumadas resultan muchísimo más que cuatro años de mandato del PP", ha comentado.

Así, el Consistorio ejecutó el año pasado en Triana, a través de la Gerencia de Urbanismo, la empresa metropolitana de aguas Emasesa y el propio distrito, un total de 20 actuaciones de obras de mejora de calles, instalación de mobiliario en distintos viarios y parques, reformas en colegios e intervenciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida en esta zona de la ciudad, con una inversión conjunta de 256.399 euros, según informa el Ayuntamiento. "En unos casos están terminadas, y en otros estamos pendientes de los trámites de recepción administrativa de las obras", según ha explicado la delegada.

Ardilla, Concha Espina, Niculoso Paisano, esquina con Miguel Macías Mínguez, Plaza Matilde Coral, San José de Calasanz, Crucero Baleares, Parque del Turruñuelo, San Jacinto, Plaza de las Aceituneras, Manzanares, Rodrigo de Triana y Flota son viarios que en 2016 se han beneficiado de diversas mejoras, junto con los CEIP 'José María del Campo', 'San José de Calasanz', 'Alfares' y 'Juan Ramón Jiménez'.

Igualmente, ha indicado que se ha renovado íntegramente la iluminación del Puente de Triana con lámparas de eficiencia energética, se han instalado bicicleteros, al tiempo que se ha contribuido a dinamizar los mercados de abastos del barrio o el Museo de la Cerámica de Triana se convertirá en oficina central para el Año Murillo.

A este respecto, también se han acometido planes especiales de limpieza para barriadas como El Carmen, se ha mejorado la movilidad a través de la línea 43 de Tussam o la nueva lanzadera hacia la Cartuja y se han realizado inversiones en instalaciones deportivas como Mar de Plata y el centro deportivo 'Antonio Álvarez', y se ha construido una nueva pista de balonmano Playa en 'Vega de Triana', ha desgranado Carmen Castreño.

"Estos son compromisos cumplidos. Hechos, no la palabrería a la que los vecinos de Triana tuvieron que acostumbrarse durante cuatro años de mandato del PP", ha apostillado Castreño, quien, no obstante, ha reconocido que "hacen falta más inversiones", cuando "nos deje realizarlas el PP no bloqueando las inversiones previstas en los Presupuestos para 2017", ha concluido la delegada del Distrito.