El PP acusa a Espadas de "desmantelar" rutas turísticas y puntos de información de Triana

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, acusó ayer al alcalde, Juan Espadas, de "desmantelar" las rutas turísticas por Triana creadas durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido por el Consorcio de Turismo y los puntos de información turística del Castillo de San Jorge y del Centro de la Cerámica de Triana, "donde no se atiende a los turistas y apenas hay unos cuantos folletos con escasa información".

Tras visitar la zona del Castillo de San Jorge y el Centro de la Cerámica, junto a la portavoz adjunta, María del Mar Sánchez Estrella, y la concejal Carmen Ríos, Díaz destacó que "da vergüenza ajena ver como un turista llega a Triana y no existe ningún recorrido turístico por el barrio o, si existe, no lo ponen en valor porque no está anunciado en ningún sitio".

La delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño, señaló ayer en respuesta al PP que el Consorcio de Turismo, en colaboración con el distrito, está diseñando el "mayor plan turístico específico" para Triana de los últimos años.

Esta iniciativa, ya anunciada, estará dotada con 80.000 euros para realizar itinerarios turísticos en el barrio, entre otras cuestiones, un dinero que, según recordó Castreño, "salió adelante pese al no del PP a los presupuestos municipales de 2017".

"Nosotros estamos trabajando por este barrio de Triana, atendiendo sus problemas e intentando dar soluciones desde el diálogo con los vecinos. Lo que debería hacer el PP es trabajar más por Triana y presentar propuestas y alternativas", indicó Castreño. Ésta destacó que "no ha existido nunca una partida específica de tal envergadura para impulsar el turismo en Triana".