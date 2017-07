El PP asegura que Espadas pretende externalizar el Zoosanitario

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla alertó ayer de que el gobierno del socialista Juan Espadas, que "tanto defendía en la oposición el carácter público de los servicios municipales y su gestión directa, pretende ahora externalizar" los servicios del Zoosanitario de desratización, desinfección y desinsectación, "tal y como se viene alertando por el PP desde hace meses, en vez de emplear los recursos y optimizarlos".

El PP explicó que el gobierno municipal comunicó el lunes al personal que "a partir de septiembre pretendía contratar a una empresa externa para que realice las actuaciones de desratización, desinfección y desinsectación". Así, detalló que tras la reunión con los sindicatos "ha dejado postergada la decisión de la externalización".

El PP manifestó que le preocupa que hayan llegado a esta situación, ya que "no se sabe cómo ni cuándo se van a realizar todas las actuaciones de desratización, desinsectación y desinfección pendientes, con un solo equipo operativos en estos meses de verano". También indicó que "a día de hoy no se han completado aún las campañas de Semana Santa y Feria, los polígonos industriales no se tratan desde el año pasado" y que "sólo existen biocidas para desratizar colegios y edificios públicos, quedando el resto de la ciudadanía pendiente de su adquisición".