El PP acusa a Espadas de retirar los contenedores del centro "sin consenso"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado al gobierno local que dirige el socialista Juan Espadas por la retirada de los contenedores de basura en la Plaza de la Gavidia, Calle Santa Ana, Teodosio, Baños, Plaza Doña Teresa Enríquez, entre otras del casco antiguo de la ciudad, "sin ofrecer alternativas a los vecinos, sin consensuar nada con ellos y sin haber entregado los contenedores individuales a aquellos vecinos que lo hayan solicitado".

Así lo ha manifestado este sábado en un comunicado el Grupo Popular, cuyo portavoz, Beltrán Pérez, se ha reunido, junto con los concejales del PP Amidea Navarro, Evelia Rincón y Rafael Belmonte, con la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, que han mostrado sus quejas ante esta "decisión unilateral", ya que "ni han contado con los vecinos ni han consensuado nada con ellos, ni les han ofrecido alternativas".

Según explica el PP, los vecinos han empezado una campaña de recogida de firmas, ya que la mayoría está en contra de esta medida. Del mismo modo, la concejal del Grupo Popular ha mostrado su preocupación por "que se hayan retirado los contenedores sin ofrecer alternativa a los vecinos, ya que esto provoca que las papeleras del centro o los alcorques estén llenos de bolsas de basura y que haya calles por las que no se pueda ni pasar debido a los malos olores. Los vecinos no se merecen esto, pero este es el modus operandi de Espadas, actuar de espaldas a los vecinos", ha dicho.

Navarro ha destacado que "es una zona en la que la edad media de los vecinos es de 65 años, estas personas mayores no pueden tener en sus casas un cubo de basura individual porque no tienen a nadie que lo pueda subir o bajar de sus casas, ya que la mayoría de los bloques no tienen ni ascensor ni hueco para tener estos contenedores", tras lo que ha criticado que "implantan una medida sin consenso alguno, ya que lo único que hicieron fue reunirse con los vecinos para trasladarles que los contenedores se retirarían sí o sí, pero ni escucharon a los afectados ni ofrecieron alternativas".

Al respecto, ha explicado que "los vecinos de la zona tienen que andar ahora al menos 700 metros más para tirar la basura en el punto más cercano que es Torneo o la Alameda, donde siempre están los contenedores desbordados; los vecinos de la Gavidia tienen que recorrer más de 700 metros para tirar la basura", ha detallado Amidea Navarro.

Además, ha indicado que "queremos ser útil a los ciudadanos desde la oposición, frente a un gobierno que ya no atiende a los vecinos con rapidez y esmero como se hacía en la corporación anterior, con unos delegados de distrito a tiempo parcial, que prefieren dedicarse a sus tareas de ciudad en lugar de estar cerca de sus vecinos".

En este sentido, la edil popular ha anunciado que "en nuestro objetivo de profundizar las tareas de fiscalización y control de la acción de gobierno, vamos a presentar en la próxima Junta Municipal del Distrito una moción exigiendo que se ponga en marcha cuanto antes una mesa de trabajo que se encargue de buscar alternativas a este problema, pero alternativas que sean consensuadas. Además, se preguntará en la Comisión de Ruegos y Preguntas del Ayuntamiento de Sevilla y en el próximo Consejo de Administración de Lipasam", ha incidido.

La integrante del PP ha añadido que "otro de los problemas es que en el Casco Antiguo no hay contenedores para poder reciclar los residuos, y la palabra baldeo la han olvidado, por lo que hay calles que están asquerosas", ha manifestado Amidea Navarro, quien ha reiterado que "solo hay que tener voluntad política para buscar soluciones a este problema y actuar".

La concejal popular ha advertido que "hay que frenar el proceso de empeoramiento de los servicios públicos que están sufriendo los ciudadanos. Desde el PP vamos a obligar al gobierno a centrarse en gestionar los servicios públicos. Queremos ser útil a los ciudadanos, que nos utilicen como palanca de mejora de estos servicios públicos, trasladándonos sus reivindicaciones de manera clara y nítida", ha concluido.

El Ayuntamiento asegura que cuenta con el consenso de los vecinos

El gobierno municipal de Sevilla ha defendido por su parte que Lipasam ha iniciado el "cambio de modelo" de recogida de residuos en distintas calles del centro "en consenso con los vecinos y para mejorar su servicio a los ciudadanos".

En concreto, ha apuntado en un comunicado que Lipasam, en coordinación con el Distrito Casco Antiguo, "en respuesta a las demandas ciudadanas y en consenso con los vecinos", ha puesto en marcha un plan para la implantación del sistema de recogida mediante el uso de cubos individuales en diferentes calles de la zona centro de la ciudad que contaban con contenedores de carga trasera.

Así lo ha indicado el delegado del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, después de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla haya criticado al gobierno local por la retirada de los contenedores de basura en la Plaza de la Gavidia, Calle Santa Ana, Teodosio, Baños, Plaza Doña Teresa Enríquez, entre otras del casco antiguo de la ciudad, "sin ofrecer alternativas a los vecinos, sin consensuar nada con ellos y sin haber entregado los contenedores individuales a aquellos vecinos que lo hayan solicitado".

Frente a ello, Cabrera ha tachado de "cínica y oportunista" la crítica del PP "hacia un sistema de uso de cubos individuales en las calles del Casco Antiguo que el propio PP aplicó durante su mandato". "Con este modelo, evitamos la problemática que genera la suciedad en el entorno de estos contenedores y mejoramos considerablemente la imagen y el servicio que se ofrece a los ciudadanos en esa zona, por lo que es incomprensible que el PP ponga en cuestión una medida reclamada por los propios vecinos", ha señalado el edil.

Así, el delegado ha explicado que entre los meses de febrero y junio se han retirado alrededor de 50 contenedores de las calles Castellar, Joaquín Guichot, Alberto Lista, Santas Patronas, Teodosio y Faustino Álvarez para implantar el uso de cubos individuales. En las últimas semanas se ha procedido a la retirada de los contenedores de la zona Baños-Plaza de la Gavidia y Plaza del Cronista, según aclara el Ayuntamiento.

Cabrera ha mantenido que "esta medida es un claro ejemplo del trabajo continuo que desde Lipasam se está realizando con el objetivo de mejorar notablemente el servicio a los ciudadanos y la imagen de la ciudad, por lo que no entendemos cómo el PP puede ponerlo en cuestión, máxime cuando fue un modelo que ellos mismos impulsaron". "Si este es el tipo de denuncias que el PP va a llevar a cabo en esta supuesta etapa de renovación, parece claro que Sevilla va a seguir careciendo de una oposición constructiva y útil", ha considerado el delegado.

Sistema de recogida

Según explica el Ayuntamiento, el sistema consiste en mantener dentro de cada edificio o casa un cubo de 120, 240 o 330 litros de capacidad para residuos, según las necesidades de cada caso, y sacarlo a la puerta por la noche. Posteriormente, los residuos son retirados por el servicio de recogida de Lipasam y colocado el cubo en su lugar, para que a primera hora del día sea guardado por su propietario en el interior dicho inmueble.

Previamente a la entrega de los cubos, se ha realizado una campaña informativa "puerta a puerta", para proporcionar todos los detalles sobre esta iniciativa y ofertado los distintos modelos de cubos que el usuario puede solicitar.

Según abunda el Consistorio, para que no haya confusión, todos los cubos están identificados con el domicilio al que corresponden. Además, los recipientes son higienizados por el servicio de limpieza de mobiliario urbano de la empresa periódicamente o tras solicitud a través de correo electrónico, página web, redes sociales del Ayuntamiento, sede electrónica o llamada al 010, teléfono de atención ciudadana.

Desde el Ayuntamiento inciden en destacar las dificultades que generan la colocación de contenedores en esta zona histórica de Sevilla, "caracterizada por las dimensiones de las calles, la falta de espacio para ubicarlos, y las dificultades para el acceso de los vehículos".

Asimismo, resaltan la importancia de hacer un buen uso del sistema de recogida de residuos, por lo que desde Lipasam se hace un llamamiento a ciudadanos y comerciantes para que "colaboren con el servicio y utilicen adecuadamente los contenedores o cubos de uso individual".

Según apunta el Consistorio, este modelo de recogida de residuos funciona "con éxito" en otros barrios de la ciudad como Triana, La Alfalfa, el Arenal, San Lorenzo, Santa Catalina, Barrio de Santa Cruz, Avenida de la Constitución y otras zonas comerciales y residenciales del centro, donde el sistema está funcionando "con normalidad y a plena satisfacción de los usuarios, habiendo mejorado de forma notable la limpieza y el impacto visual de estas zonas, gracias a la reducción del número de contenedores".