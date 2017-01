El PP exige a la Junta que adjudique todas las viviendas que posee en San Bernardo

El Partido Popular exigió ayer a la Junta de Andalucía que se adjudiquen todas las viviendas del edificio que posee la administración autonómica en el barrio sevillano de San Bernardo, ya que "aún hay 16 viviendas vacías", y reclamó que se adecuen las instalaciones de los pisos y de las zonas comunes.

La parlamentaria por Sevilla Alicia Martínez mantuvo un encuentro con los vecinos al que también acudió la presidenta del PP del distrito Nervión, María del Lidón. Tras la reunión, explicó que "más de 12.000 sevillanos están inscritos en los registros de demandantes de viviendas, lista más amplia cuando se trata de régimen especial de alquiler". Sin embargo, añadió, "que a pesar de la zona que se trata, muy próxima a la universidad y de alta demanda, aún hay pisos libres así como oficinas y aparcamientos, dos plantas, que siguen sin adjudicar".

En un comunicado, el PP detalló que los actuales inquilinos se encuentran con "varios problemas", como es que no todas las viviendas, de 40 metros cuadrados, cuentan con aire acondicionado y calefacción "lo que hace que haya inquilinos de primera y segunda, más teniendo en cuenta que pagan lo mismo, 160 euros al mes". "A los 160 euros mensuales hay que sumar además 50 euros que tiene que abonar para gastos comunes, que no se detallan ni se desglosan por lo que los vecinos desconocen", añadió, incidiendo en que "es algo que no tiene sentido, ya que los inquilinos tienen derecho a saber dónde va ese dinero que pagan religiosamente".

Ante esta situación, Martínez señaló que los afectados se han constituido en asociación y han intentado ponerse en contacto con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) "pero ésta no les ha respondido a las cartas".