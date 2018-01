El PP abandona la negociación tras los "insultos" de Ciudadanos

A cuadros se quedaron los socialistas cuando recibieron la llamada de los populares. "Nos hemos enterado de lo que ha dicho Millán y nos levantamos de la mesa" . Desde el gobierno sostienen que seguirán negociando con todos los grupos políticos la aprobación de las cuentas y no cierran la puerta al PP. El equipo de Espadas pretende que los populares presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos y no se dilate más el proceso para aprobar las cuentas. Beltrán Pérez sostiene que su propuesta "es un documento único que no admite ser desmenuzado en enmiendas parciales que sirvan de mercadeo", y pide que "deje de marear e intentar otras opciones y que decida qué quiere para el futuro de la ciudad. El intento fue claro, la reelaboración de un nuevo texto presupuestario". El alcalde tiene asumido el desgaste político que puede suponer su acuerdo con los populares.

Participa critica la paralización que provoca el 'show' del PP

Participa Sevilla criticó ayer que se haya "interrumpido" el proceso para la aprobación del presupuesto municipal de este año "por el show del PP" y solicitó al alcalde que desbloquee la situación ante las "negativas" consecuencias que puede tener para la ciudad el retraso a la hora de poner en marcha las nuevas cuentas para 2018. Julián Moreno señaló que esta situación "pasa factura" tanto al Ayuntamiento como a la ciudad y culpa a Juan Espadas, que "ha decidido interrumpir el proceso para esperar que el PP siga con su particular show". El concejal advirtió de las consecuencias "negativas" para la ciudad de que no se aprueben las cuentas "hasta la primavera" y afirmó que "esto pasa por la conocida alianza de Espadas con la derecha". Recordó que ya se produjo el acuerdo con C's y que ahora "se ha paralizado la comisión de Hacienda para esperar al peculiar show del PP, que debido a la frustración que tiene por no gobernar pretende hacerlo con un presupuesto alternativo que no es posible llevarlo al Pleno porque ese formato no está en el ordenamiento jurídico, tal como advierten el secretario y el interventor municipales". Por ello, instó a desbloquear la situación del presupuesto y pidió que se convoque la comisión de Hacienda para que se presenten las enmiendas de los grupos, "tal como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2016 a instancia de una demanda de Participa Sevilla". Mientras, el portavoz de Izquierda Unida dejó claro que no participará en el "vodevil presupuestario" en el que se ha convertido el trámite para la aprobación de las cuentas de este año y criticó el "lamentable papel de Celestina" que aseguró que el alcalde está jugando entre PP y C's. De este modo, Daniel González Rojas lamentó que "no se está hablando de política" y que continúen los problemas de la ciudad "a la espera de que cese la guerrilla de titulares", mencionando, entre ellos, la desigualdad, los empleos estacionales, la vivienda y la infravivienda, la movilidad y el medioambiente. "Lo único que le preocupa al PP y a C's es ver quién se lleva el gato al agua y el PSOE, con Espadas a la cabeza, está siendo cómplice de este juego que da la espalda a política y abre los brazos al politiqueo".