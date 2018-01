El PP avisa del "abandono" del parque de María Luisa y los jardines del Prado

La concejal del Grupo popular del Ayuntamiento Evelia Rincón ha denunciado este martes el "abandono" que, a su juicio, sufren el parque de María Luisa, declarado bien de interés cultural (BIC) e inaugurado hace 104 años, y los jardines del Prado de San Sebastián, que cuentan con 20 años de vida a sus espaldas y que fueron promovidos gracias a fondos europeos.

Según el PP, la propia concejal ha comprobado in situ que como consecuencia de la "dejación" del Gobierno local socialista, el emblemático parque de María Luisa es el escenario de "la caída de ramas en mal estado", recordando que la suntuosa glorieta de Bécquer "tiene el vallado artístico roto tras la caída de dos ramas en recientes fechas". Además, ha alertado de la "ausencia de podas".

En paralelo, avisa de que fuentes ornamentales como las de Luis Montoto "se encuentran vacías y las que están llenas mantienen un permanente grado de suciedad". "También, el vandalismo se ha apoderado de la zona sin que el gobierno municipal mueva un dedo por solucionarlo", explica Rincón respecto a los destrozos que cíclicamente salpican el devenir de este espacio, recordando que el parque de María Luisa está declarado bien de interés cultural, "es un reclamo turístico y cada día se encuentra más abandonado y deteriorado".

Respecto a los jardines del Prado de San Sebastián, la concejal popular ha considerado que los mismo carecen de "mantenimiento y conservación de las zonas transitables".

El "presupuesto alternativo" del PP

Por eso, ha recordado que el "presupuesto alternativo" promovido por el Grupo popular frente al proyecto presupuestario original del Gobierno local del PSOE contemplaba unos 2,8 millones de euros, para "un programa de refuerzo de plantaciones o la sustitución del material de los caminos asfaltados del parque de María Luisa por pavimento ecológico".

La edil ha alertado además de que no ha podido acceder al parque de Blancanieves, enclavado junto al de María Luisa, "por estar custodiado" e impedir su entrada "personal ajeno a la administración". Por ello, se ha quejado de que no haber podido ejercer su labor en un "espacio blindado por personas que no pertenecen a la administración pública". Pese a todo, avisa de desde el "mal estado" del recinto es perceptible desde la calle. "Exigimos al alcalde que se ponga las pilas. La promoción del turismo no sólo se hace acudiendo a Fitur, sino además velando por estos espacios históricos", señala Rincón, reclamando al Gobierno local socialista que acepte las medidas del "presupuesto alternativo" del PP.