El PP al alcalde: "Sabía que bailaba con lobos"

"Usted sabía que bailaba con lobos". Esta fue una de las primeras frases que pronunció durante su primera intervención el popular Alberto Díaz para acusar al socialista Juan Espadas de haberse dejado apoyar por Participa Sevilla e Izquierda Unida, sus dos socios de investidura que le auparon al sillón de la Alcaldía hace ahora dos años. Tiene su miga. La federación de izquierda dio por terminado ese acuerdo la semana pasada argumentando constantes incumplimientos de lo pactado y esgrimiendo que la gota que colmó el vaso fue el desalojo que la Policía Local realizó de miembros de esta formación y ex eventuales de Lipasam que protestaban en el interior de la Casa Consistorial. El otro socio de investidura del gobierno socialista, la marca blanca de Podemos, entendió que ese acuerdo lo ha roto el propio equipo socialista.

El portavoz del PP realizó un símil con las notas de final de curso que están recibiendo estos días los alumnos de los distintos colegios repartidos por la ciudad para destacar que el equipo de Espadas "ha obtenido un gran suspenso por incapacidad e insolvencia". Recordó que ese "fracasó" comenzó cuando no aceptó el programa de los populares y ahora habla de incumplimientos de la izquierda radical. "¿Qué pasará a partir de hoy? ¿Cómo piensa gobernar la ciudad? Aquí tiene un grupo capacitado. Usted no es capaz de gobernar esta ciudad". Díaz insistió varias veces en la misma idea durante su turno de palabra. "Con una mano, le digo que es un incapaz y que la ciudad no está para bisutería, pero con la otra le enseño el programa de gobierno que sí ganó las elecciones en 2015 y le digo que el PP siempre ha tenido y tendrá a la ciudad por delante, por el interés general".

Esa mano tendida fue agradecida por el alcalde, así como el apoyo recibido en asuntos concretos durante estos dos años de mandato. Añadió que "lo vamos a seguir intentando siempre que sea bueno para la ciudad", pero quiso dejar claro que su opción son "aquellos dos grupos, aunque me critiquen, chillen o reprueben a la mitad de mi gobierno. Qué vamos a hacer, tengo cierta predilección por ellos [en referencia a Participa Sevilla e Izquierda Unida]. Lo que no tengo claro es el ser alcalde para gobernar con el programa del PP, para ello me iría a mi casa".

El concejal popular criticó también que en el gobierno municipal hay "muchas palabras y pocos hechos", y comentó que Espadas "sabía con quien firmaba el acuerdo al principio del mandato y eso nos ha traído parálisis, incompetencia y falta de gestión". Además, subrayó que el primer edil "no está a la altura" de la ciudad y "no ha sido capaz de entrar ni un solo día por la puerta de delante del Ayuntamiento, donde hay protestas ciudadanas". "Es un alcalde ausente y que alardea de desbloquear proyectos, cuando no ha puesto encima de la mesa ni una sola iniciativa propia", finalizó.

En su turno para cerrar el segundo debate sobre el estado de la ciudad, Espadas le solicitó a Díaz que mida sus palabras sobre la izquierda radical, "ya que ahora puede que quieran sentarse con usted para ser alcalde". Antes endureció su discurso al señalar que "lo que no se merece la ciudad es que exista un portavoz municipal que desconozca qué se dejó de pagar en el mandato anterior. Os falta un candidato. Lo vuestro sigue entre galgos o podencos"·