El PP alerta de "defectos" en la reurbanización de la calle Almonacid

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha denunciado este martes "la mala calidad y lamentable ejecución de las obras de reurbanización de la calle Almonacid", en el barrio de San Bernardo.

Díaz, según un comunicado del PP, ha visitado la zona con la concejal popular Pía Halcón y con miembros de la plataforma de vecinos que solicitaron la paralización de las obras, al ver que no se estaban "realizando bien", y que ahora esperan que el equipo de gobierno del socialista Juan Espadas "arregle cuanto antes todas las deficiencias e irregularidades que presenta la calle".

Díaz ha explicado que "el resultado de esta obra es inadmisible, pues se han mantenido las piezas de tamaños variados y evidentes irregularidades, con llagas de hasta cinco centímetros, se ha mantenido la pendiente única del viario, lo cual unido al hecho de que no existe desnivel entre el acerado y la zona de rodadura, ocasionará inundaciones cuando llueva". "Además, no hay imbornales de recogida de aguas pluviales, a pesar de que se han ejecutado dos nuevos pozos de registro de la red de alcantarillado público en la calle", avisa.

"Es incomprensible que las obras de reurbanización se hayan realizado de esta manera y, sobre todo, que nadie las haya supervisado antes de recepcionarlas con el único fin de subsanar todas las deficiencias. El tránsito por el viario resulta peligroso ante el evidente riesgo de tropiezos en sus innumerables irregularidades", ha detallado el portavoz popular, que ha añadido que "ya ha habido varias caídas, una de ellas una señora que, incluso, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente". "SINFÍN DE IRREGULARIDADES"

Del mismo modo, Alberto Díaz ha destacado que "el acerado se ha repuesto con tacos de granito cuyas características distan mucho de reunir las condiciones necesarias para la circulación de personas. Los resaltes superan los centímetros de desnivel, el ancho del acerado no permite la circulación de más de una persona, y un sinfín más de irregularidades".

"No comprendemos cómo es posible que se haya redactado y aprobado un proyecto con el empleo de este material que no reúne ninguna de las condiciones para que se considere una vía segura y mucho menos cómoda para la circulación de las personas", ha manifestado Díaz.

Por todo ello, el portavoz del Grupo Popular exige a Espadas que pida "responsabilidades a la empresa constructora, para que se adopten las medidas oportunas para corregir las deficiencias tanto del material colocado en el acerado, como de su colocación". Díaz ha concluido que "urge que se arregle esta calle antes de que ocurran más accidentes".

"Los vecinos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de un gobierno ni tienen necesidad de ir saltando obstáculos para ir a comprar, para entrar en sus viviendas o simplemente para salir a pasear. El equipo de gobierno del señor Espadas debe reunirse con estos vecinos, atender sus demandas y actuar a la mayor brevedad en esta calle que debe presentar unas condiciones adecuadas y seguras", opina.

El PSOE dice que la actuación "cumple con los pliegos"

La concejal delegada del distrito Nervión, Inmaculada Acevedo (PSOE), ha defendido que la actuación, una vez corregidas unas "incidencias iniciales, cumple con los pliegos del contrato público".

La edil socialista defiende que la misma "cumple con todas las características técnicas establecidas en los pliegos del contrato, los materiales que finalmente se han empleado se ajustan a las mismas, las medidas de los acerados son las correctas, las catas se han realizado para comprobar que no se inunda la vía y, por último, que no existe escalón porque la calle se ha convertido en plataforma única para conferirle prioridad al peatón y facilitar el tránsito de las personas con movilidad reducida"."En suma, que el PP no se ha enterado de nada sobre esta intervención, a tenor de sus declaraciones", ha añadido la concejal Inmaculada Acevedo.

"El equipo del Distrito, los técnicos de Urbanismo y los responsables de la empresa adjudicataria, junto con vecinos y vecinas de barrio, han visitado in situ esta intervención incluida en el Plan Decide, que ha supuesto que esta calle sea de plataforma única. Se corrigieron ya diversas incidencias iniciales en su ejecución y ahora toda la actuación cumple con los pliegos del contrato público", ha sostenido la delegada.

"El Partido Popular, con su habitual tendencia a la denuncia sin enterarse, llega tarde al seguimiento de esta obra, quizás porque está muy alejado de los distritos y barrios, a los que sólo acude para hacerse la foto", ha dicho Inmaculada Acevedo. "Tanto los miembros de la dirección técnica de la obra, es decir, la Gerencia de Urbanismo, como la dirección del Distrito Nervión han estado permanente en contacto con los vecinos y las vecinas de la zona y lo siguen estando".

"El PP debería saber, que todas las obras que se realizan tienen un periodo de garantía. Por tanto, que el PP no se preocupe, que ya los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los responsables de la empresa han revisado la actuación en una calle, además, en la que se están planificando nuevas actuaciones por parte del Distrito Nervión", ha abundado. "Constatamos, asimismo, que el PP local está extendiendo la desconfianza hacia los trabajadores del Ayuntamiento, hacia los técnicos de Urbanismo y ahora hacia las empresas adjudicatarias de las obras. Y todo por una foto diaria", ha concluido.