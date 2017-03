El PP alerta del "grave abandono de Bami"

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, se ha reunido con los vecinos de Bami y los miembros de la Asociación Bami Unido, que le han reiterado "el abandono generalizado en la zona, los destrozos en el pavimento, la falta continuada de limpieza, podas y la insalubridad" que vienen padeciendo en el barrio "desde hace más de un año".

La presidenta de la Asociación Bami Unido, Ana Ojeda, le ha trasladado según un comunicado del PP que "es lamentable la situación que estamos viviendo, porque nos reunimos con ellos y hacen caso omiso, no nos echan cuenta ni cumplen lo que prometen", en referencia a los responsables del Gobierno local del PSOE.

Díaz, así, ha destacado que "no se entiende esta dejadez por parte del gobierno municipal del PSOE. Ni cumple con los vecinos ni con lo aprobado en el pleno, ya que hay que recordar que el pasado mes de mayo se aprobó por unanimidad una propuesta, a iniciativa del Grupo Popular, para que se realizara un plan integral de actuaciones en la zona". "Casi un año ha pasado y no han hecho absolutamente nada. Los vecinos siguen paseando por su barrio sorteando obstáculos como botellas de cristal rotas en el suelo, ramas y vallas caídas, alcorques sin tratar, pavimento en mal estado, aceras levantadas, que ya han provocado la caída de varias personas", ha explicado el portavoz del Grupo Popular.

Del mismo modo, Díaz ha destacado que "el gobierno del PSOE debe prestar más atención a los barrios y a sus vecinos, que no deben estar tan desatendidos en cuestiones tan básicas como es la limpieza de las calles, la recogida de residuos o las podas. Además de tener la obligación de, al menos, reunirse con ellos y escucharlos, y no tenerlos totalmente abandonados como están actualmente". Así, el edil popular ha detallado que "hay plazas donde juegan menores que están llenas de botellas rotas de cristales, lo que supone un grave peligro y hay zonas de juegos infantiles en las que hay cerca baldosas rotas, suponiendo también un grave riesgo. Los menores no se merecen jugar en esas condiciones ni los vecinos estar sometidos a este abandono continuado".

Por último, el portavoz del Grupo Popular ha exigido al Gobierno local del PSOE que "deje de someter al abandono al que tiene sometido a barrios como el de Bami. Todos los vecinos y los barrios deben ser tratados en igualdad de condiciones, y se deben realizar todas las actuaciones necesarias para que los barrios estén en perfecto estado para el uso y disfrute de los sevillanos", ha concluido Díaz, que ha lamentado también que "tampoco es de justicia que la Asociación Bami Unido, que lleva años trabajando por el bien del barrio, no encuentre ningún tipo de apoyo por parte del gobierno municipal".

Castillo alega que el presupuesto incluye nuevas actuaciones

El concejal delegado del distrito Sur, Joaquín Castillo, ha defendido en respuesta que el barrio de Bami se benefició en 2016 de inversiones de la Gerencia de Urbanismo y del propio distrito y que en 2017 también hay contempladas actuaciones, pese a que el PP "lleva dos años tratando de bloquear los Presupuestos y, por ende, las inversiones tanto para esta barriada como para el resto de la ciudad". "Cuando se aprueben definitivamente los presupuestos municipales, que tienen ya el visto bueno del pleno a pesar del 'no' que votó el Partido Popular, Bami volverá a recibir inversiones", ha garantizado Castillo.

Castillo ha asegurado, además, que existe un permanente contacto entre el Distrito y las asociaciones vecinales para atender sus reivindicaciones sobre los pavimentos, las podas o la limpieza. "Se atienden de forma paulatina por parte de los servicios municipales porque aún son muchas las demandas que proceden del mandato del PP. Ni este ni el resto de los barrios de la ciudad están abandonados. De hecho, tenemos sobre la mesa para Bami proyectos concretos para seguir contrarrestando la inacción de cuatro años de gobierno del PP", ha apuntado el delegado.

Joaquín Castillo ha recordado que la Gerencia de Urbanismo, en coordinación con el Distrito Sur, ejecutó el año pasado un plan de actuaciones para la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en Bami y el entorno del hospital Virgen del Rocío, con 39.277 euros de presupuesto total de licitación. "Los vecinos y vecinas van a comprobar este año la continuidad de la apuesta del actual equipo de gobierno por los barrios, que son claves en la estrategia municipal", ha concluido el delegado.