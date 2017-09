El PP se asegura la paz en cinco distritos de cara a los congresos

La paz está garantizada en cinco distritos. En los seis restantes habrá que esperar a la celebración de los congresos. El PP de Sevilla celebrará el 23 de septiembre los congresos de distrito de los que saldrán elegidos los nuevos presidentes de estas estructuras orgánicas. Habrá un solo aspirante en cinco de los once distritos en los que se divide la capital en el mapa de la formación de centro-derecha. La fractura que marcó la vida interna del partido durante todo un intenso año sigue teniendo rescoldos a la hora de renovar las estructuras de los distritos, pues los afines al ex presidente Juan Bueno y los ex presidentes Ricardo Tarno y José Luis Sanz han presentado candidatos alternativos en Los Remedios, Triana, San Pablo, Sur, Casco Antiguo y Norte.

En Nervión habrá un cambio pacífico en la presidencia, que abandona Lidón Guillén en favor de Inmaculada Gallardo, persona de confianza de la presidenta Virginia Pérez. En el distrito Este continuará Jorge Martínez sin mayores problemas.

En los Remedios se medirán la concejal Sánchez Estrella y David Antequera

En los Remedios, donde el PP obtiene tradicionalmente el mayor porcentaje de votos de toda España en todas las elecciones, se presenta la concejal María del Mar Sánchez Estrella, portavoz adjunta del grupo municipal, con la bendición de la actual cúpula de gobierno del partido. Y también ha reunido los avales para su presentación David Antequera, ex director del distrito y militante de la estrecha confianza de José Luis Sanz, senador y alcalde de Tomares.

En el distrito Sur se medirán Carolina Soto, actual presidenta del distrito, y Luis García, concejal en Bormujos y que actualmente trabaja en la Delegacion del Gobierno en Andalucía.

En el distrito Casco Antiguo deja la presidencia la concejal Amidea Navarro. Se presentan a la presidencia Olga Carrión, actual asesora en el grupo municipal y ex directora del distrito, y María José Alonso. En el distrito Palmera-Bellavista, cuya presidencia deja Carmen Caparrós, se presenta un militante de consenso, Luis Miguel Ruiz Pérez.

En Triana hay dos opciones: Rafael Belmonte, mano derecha del portavoz municipal Beltrán Pétez, y Manuel Alés, ex director del distrito en la etapa de Zoido como alcalde.

En San Pablo-Santa Justa se presenta el edil José Luis García, persona de confianza de la presidenta Virginia Pérez, frente a la abogada Maribel Vilches. Cristobalina Moro deja la presidencia. En Cerro-Amate continuará sin mayores problemas José Lugo, un histórico ya de este distrito. En el Macarena seguirá Francisco Carreño. Y en el Norte se medirán Francisco Jara (afín a la actual presidenta del partido) y Mercedes Murillo (allegada del equipo anterior). Deja, por tanto, la presidencia de este distrito Lourdes Preciado.

Para ser candidato a la presidencia de un distrito del PP se requiere el apoyo previo del 15% del censo o, al menos, 90 firmas.