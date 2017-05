El PP hace balance: "Sevilla está estancada con un alcalde de buenas palabras y pocos hechos"

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Díaz, ha manifestado este miércoles, que se cumplen dos años de las últimas elecciones municipales, que "Sevilla está paralizada, dormida y estancada dentro del cajón de la mesa de Espadas. Los barrios están desatendidos y el estado de ejecución de sus proyectos es mínimo".

"Hace dos años de la tercera victoria consecutiva del PP en las municipales, pero un pacto de perdedores nos trajo a este gobierno en minoría, que se ha dedicado a vivir de la inercia del trabajo bien hecho en los últimos cuatro años. Ha continuado con buena parte de todo lo que bueno que ya estábamos haciendo como el modelo de gestión del IMD, el macrocontrato de zonas verdes, estos son solo algunos ejemplos", señala el portavoz popular.

"Espadas se ha dedicado a engañar a los sevillanos, ya que está incumpliendo las promesas realizadas durante su campaña electoral. Dijo que iba a derogar la zona azul, prometió más empleo y paz social… nada de esto ha hecho, y raro es el día que no hay una manifestación de empleados municipales, como Lipasam, a las puertas del Ayuntamiento", ha destacado Díaz.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha indicado que "no solo incumple su programa electoral o promesas, tampoco cumple con los acuerdos que se aprueban en el Pleno, algo que nos parece una auténtica falta de respeto hacía todos los grupos políticos y, sobre todo, a los ciudadanos. No olvidemos que somos la voz de los sevillanos y trasladamos sus problemas y demandas al Pleno, algo que al señor Espadas no le importa ni preocupa".

"A esto se une los proyectos enquistados o paralizados por el mero hecho de que se identificaban con el anterior gobierno. Dos años sin noticias de Altadis, pese a haberlo denunciado el PP en reiteradas ocasiones; Las Atarazanas, bloqueada; de Gavidia nada se sabe; Marqués de Contadero, han terminado la obra un año más tarde y la han recepcionado en mal estado; Sevilla Park, dejamos el proyecto presentado y sigue atascado; La Ciudad de la Justicia, anunciaron que una comisión de expertos iba a desbloquear los terrenos de Los Gordales, pues ya han pasado dos años y tampoco se ha avanzado nada; Metro, ningún avance”, ha explicado Díaz, que ha comentado que “el próximo día 13 que se cumplen dos años de gobierno se hará un balance más detallado", ha detallado.

"Espadas es el alcalde de la buena cara y las buenas palabras, pero los pocos hechos, como demuestra que haya proyectos parados, incumplimientos reiterados, desatención en los distritos, abandono en los barrios, servicios básicos como la limpieza que no se están reforzando, y un largo etcétera. Todo lo que promete queda sobre papel mojado", ha apostillado.

“Un alcalde en minoría, al que no conocen en muchos barrios, no puede gobernar la ciudad”, ha reiterado Díaz, que ha añadido que “se ha limitado a hacer anuncios e intentar gobernar a base de titulares de prensa y no ha gestionado, ni siquiera tramita en tiempo y forma los presupuestos, cuyo retraso provoca que luego no se ejecuten los presupuestos y que, por tanto, no se invierta en la ciudad ni se acometan las obras necesarias”.

Así, el portavoz del Grupo Popular ha recordado que “no podemos olvidar que aún se siguen pagando deudas de la época de Monteseirín como los más de 7 millones de aparcamientos, o los sobrecostes de las setas. La ciudad sigue endeudada por la mala gestión del gobierno socialista de Monteseirín, que seguimos pagando todos los sevillanos”.

En definitiva, Díaz ha detallado que “el señor Espadas ha anunciado mucho pero no ha hecho nada, salvo subirle los impuestos a todos los sevillanos, algo injusto e innecesario que no se merecen los ciudadanos. Espadas debe ser más reivindicativo y anteponer las necesidades de los sevillanos a los intereses de su partido”; ha resaltado que “desde el PP se tiene claro el rumbo que es recuperar la Alcaldía de Sevilla y escuchar a todos los sevillanos”.

Díaz ha concluido que “después de dos años de descanso ya es hora de ponerse a trabajar, de ejecutar los presupuestos en tiempo y forma, de empezar a gestionar mirando por los intereses de todos los sevillanos y poner en marcha proyectos para que Sevilla avance de una vez por todas”.