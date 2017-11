El PP critica que el gerente pase facturas de taxis con un sueldo alto

El PP municipal criticó ayer, respecto al reconocimiento de deuda de 2.883 euros que se debate en el Pleno del lunes por facturas de la Gerencia de Urbanismo de servicios de taxis cogidos entre el 21 de marzo y el 20 de junio de 2016, que "un alto directivo, que cobra en relación a esa categoría, pase al erario público los taxis que ha solicitado. No es tan importante el importe total como el modo de gestión". El PP se refiere a los 319,10 euros que el gerente de Urbanismo gastó en taxis en ese periodo, y añade que "queremos dejar claro que el objeto de nuestra crítica no son los servicios utilizados por el personal de la Gerencia", un gasto que asciende a 2.564,84 euros. Los documentos están reproducidos junto a estas líneas y se ve el gasto del personal directivo y del no directivo.

El PP municipal resalta que "el gerente de Urbanismo siempre ha dispuesto de manera prioritaria y no exclusiva, a partir de nuestro mandato, de un vehículo tipo monovolumen, que en caso de ser necesario presta el servicio preferente al gerente, que, como es lógico, debe ostentar en ocasiones la representación de la Gerencia de Urbanismo, y, como tal, así se debe prestar con la categoría y dignidad precisa". Añade el PP que "llama la atención que no se usen los coches propios de los que la Gerencia dispone". "Estos coches dan y prestan un servicio fundamental para el desempeño de las labores propias del organismo, pero debemos ser cautelosos, cuidadosos y eficientes en el uso de otros recursos públicos, y evitar generar gastos evitables a los presupuestos del ente".

Desde el gobierno local se aclaró ayer que "son en su mayor parte facturas de los trabajadores de Urbanismo para el ejercicio de sus funciones cuando no ha sido posible realizarlas con vehículos del parque de Gerencia". En el caso del gerente Ignacio Pozuelo, incluido dentro de las facturas del personal directivo, el equipo de Juan Espadas asegura que "se ha usado el taxi para la asistencia a reuniones o visitas técnicas fuera de la sede de la Gerencia de Urbanismo" y agrega que esos gastos se han hecho por la tarde porque no hay vehículos con conductor. "En la mayor parte de los casos han sido reuniones por las tardes dado que en horario de tarde no hay vehículos del parque público con conductor. El gerente de Urbanismo no tiene ninguna plaza de conductor asignado".