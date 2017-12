El PP critica la falta de opciones en el centro tras la retirada de los contenedores

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla lamentó ayer que el alcalde, Juan Espadas, "aún no haya resuelto el problema de los contenedores del Casco Antiguo después de meses de denuncias vecinales". Las concejalas Amidea Navarro y Evelia Rincón se han reunido de nuevo con los vecinos de la Plaza de la Gavidia y las calles Santa Ana, Teodosio y Baños, entre otros, calles en las que el pasado mes de julio se retiraron los contenedores y aún "no se han ofrecido alternativas a los vecinos ni se ha consensuado nada con ellos".

Navarro destacó que "los vecinos han vuelto a mostrar sus quejas ante esta decisión unilateral, ya que ni han contado con ellos ni les han ofrecido alternativas". "Los vecinos iniciaron una campaña de recogida de firmas, que han entregado al gobierno municipal, y desde el Grupo Popular se ha trasladado este problema en reiteradas ocasiones a la junta municipal del distrito, con propuestas aprobadas, e incluso se ha preguntado en el consejo de administración de Lipasam, pero hasta ahora no han hecho nada".

Los vecinos lamentan que las papeleras y los alcorques estén llenos de bolsas de basura

"Nos llama la atención y preocupa esta actitud del gobierno de Espadas, que sigue haciendo caso omiso y actuando de espalda a los vecinos y de los principales grupos de la oposición", indicó la concejal popular, quien añadió que "la retirada de los contenedores provoca que las papeleras del centro o los alcorques estén llenos de bolsas de basura y que haya calles por las que no se pueda ni pasar debido a los malos olores".

Navarro recordó que ésta "es una zona en la que la edad media de los vecinos es de 65 años y estas personas mayores no pueden tener en sus casas un cubo de basura individual, porque no tienen a nadie que lo pueda subir o bajar de sus casas, ya que la mayoría de los bloques no tienen ni ascensor ni hueco para tener estos contenedores".