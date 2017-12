El PP culpa al PSOE de falta de datos sobre el proyecto del Metro

El PP de Sevilla reclamó ayer a la Junta de Andalucía y al alcalde Juan Espadas que sean "transparentes" y muestren el "presunto protocolo" elevado al Gobierno central para financiar el tramo inicial de la línea tres del Metro. La presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, avisan de una estrategia del PSOE para "culpar al Gobierno del bloqueo" del proyecto de la red completa de Metro.

Los representantes populares recordaron que después de que en 2009 entrase en servicio la primea y hasta ahora única línea del Metro de Sevilla, los proyectos constructivos de las líneas dos, tres y cuatro están listos desde 2011, con un coste global estimado que supera los 3.700 millones de euros. Virginia Pérez y Beltrán Pérez incidieron en la propuesta de protocolo enviada por la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento hispalense al Estado para financiar el tramo de la línea 3 que discurre entre el Prado de San Sebastián y la barriada de Pino Montano. A la hora de presentar dicha propuesta, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, consideraba como un "punto de partida aceptable" la idea de una cofinanciación "a tres tercios" entre las administraciones central, autonómica y local.

Frente a dicha "maniobra", el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, manifestaba hace pocos días que el Gobierno central está "abierto al diálogo y a analizar con todo rigor su participación en el proyecto", aunque ciñó dicha colaboración a "un estudio serio de las cuentas de financiación y de la sostenibilidad". Dadas las reacciones de los dirigentes socialistas a estas declaraciones, Beltrán Pérez defendió ayer el ministro ha dejado claro "y demostrado" en todo momento que "para que el Gobierno central pueda implicarse en el proyecto, tienen que darse unos pasos jurídicos y administrativos que a día de hoy no han sido dados", porque "la documentación que la Junta y el Ayuntamiento han debido presentar no es suficiente para que el Estado pueda comprometerse y financiar la parte correspondiente".

Por tal motivo, el portavoz popular municipal criticó el "debate de bajo nivel político" protagonizado por los dirigentes socialistas, con mención expresa al alcalde Juan Espadas. Beltrán Pérez considera que el único interés del regidor hispalense ha sido "culpar al Gobierno del bloqueo". Ante tal situación, el grupo popular pidió ayer al gobierno local que "traslade" el mencionado protocolo elevado al Gobierno central para la financiación del tramo inicial de la línea tres del Metro.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, calificó ayer de "cinismo" las declaraciones de ambos dirigentes populares, "cuando el ministro de Fomento ni siquiera ha firmado el protocolo que la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento le han remitido para financiar entre las tres administraciones las obras, una carta que el Gobierno de Rajoy tiene sobre la mesa desde el 25 de octubre".

Pérez advierte que el Ejecutivo del PP ha "guardado silencio" sobre la propuesta de financiación conjunta. "No sólo no ha habido respuesta, sino que esta semana el ministro escurrió el bulto y dejó claro que el Metro no es de su competencia", señaló la dirigente provincial.