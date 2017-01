El PP demanda dinero para patrimonio y los barrios a cambio de su abstención

Los populares barajan la abstención en el Pleno extraordinario que se celebrará a final de mes para debatir y aprobar las segundas cuentas de Juan Espadas desde su llegada a la Alcaldía. Si los doce concejales del Partido Popular se abstienen, el primer edil socialista no necesitaría de ningún apoyo más para sacar adelante el presupuesto. Esta renuncia no será gratuita. El principal partido de la oposición prepara un conjunto de enmiendas que versarán sobre acuerdos plenarios no ejecutados sobre patrimonio y los distintos barrios de la ciudad.

Una de las principales peticiones será que se incluya en las cuentas de los tres próximos años el dinero necesario para garantizar la ejecución de las inversiones y gastos que se contemplen para cada ejercicio en un plan director de actuaciones en relación con el patrimonio histórico de Sevilla. "Es una propuesta de ciudad donde el único objetivo es velar por la rehabilitación, conservación y buen uso del patrimonio histórico, un objetivo que debe ser común a todos los grupos, profesionales, entidades y asociaciones de la ciudad", señaló la concejal María del Mar Sánchez Estrella durante una rueda de prensa celebrada a mitad de noviembre para proponer que ese plan fuese consensuado. Otra demanda será que se realicen los trámites oportunos para firmar un convenio de colaboración entre las administraciones públicas competentes que conduzcan a resaltar y dotar de los contenidos oportunos un espacio expositivo dedicado a la figura del arquitecto Aníbal González dentro del recinto de la Plaza de España.

Otra parte importante del hipotético acuerdo serán los distritos. Los populares exigirán mejoras en los barrios de Jardines de Hércules y Pineda; la elaboración de un plan especial de actuaciones en los barrios de Heliópolis y Bami; que se lleve a cabo la reurbanización integral del tramo de Asunción comprendido entre la calle Virgen de Luján y la Avenida Presidente Adolfo Suárez, incluyendo obras de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, acerado, asfaltado, alumbrado público, jardinería, mobiliario urbano y señalización; o una propuesta para que se inicien los trabajos para la delimitación del ámbito de regeneración y renovación urbanas en el área denominada Tres Barrios de Sevilla.

No sólo deberán aparecer en las cuentas para el año que viene partidas para patrimonio y los barrios. El PP requiere que se solicite al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) del Ministerio de Fomento la cesión al Ayuntamiento (con carácter temporal) del solar de que dispone en la calle Pablo Iglesias, con objeto de habilitarlo para el uso de aparcamiento en superficie; que se habiliten los fondos necesarios para la recuperación del auditorio del Parque del Higuerón Sur, incluyendo este espacio en la programación habitual de artes escénicas del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS); que se adopten determinadas medidas en relación con la financiación y el desarrollo de actividades del Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; e instar a las administraciones públicas implicadas a firmar un contrato programa con el consorcio del Teatro de la Maestranza por cuatro años, que garantice una financiación fija de esta institución durante ese periodo. Además, presentará enmiendas sobre mejoras en el Real Alcázar o refuerzos en las plantillas de determinados servicios municipales.