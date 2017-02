El PP denuncia que el Ayuntamiento no está llevando a cabo la recogida de naranja

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado que no se están recogiendo las naranjas de los árboles de la ciudad por "la falta de planificación del señor Espadas". Así, la concejal del Grupo Popular, Evelia Rincón, ha explicado que "la naranja siempre se ha empezado a recoger en el mes de enero con el objetivo de que a finales de febrero estuvieran todos los árboles en perfecto estado y siempre se ha hecho de manera coordinada para intentar causar las menores molestias a los vecinos".

"No se trata de un problema puntual en una calle o en un distrito, es algo extendido en todos los barrios de la ciudad: Cerro-Amate, Triana, Macarena, Norte, Sur, Nervión, etc. No entendemos qué es lo que está haciendo el gobierno municipal, ya es hora de que el señor Espadas elabore el calendario de recogida de naranjas para que antes del mes de marzo esté acabado", sentencia Rincón.

La concejal popular insiste en que es importante terminar antes de final de febrero para evitar la caída masiva de las naranjas. "Están trabajando muy lento y en algunas calles los vecinos empiezan a sufrir las consecuencias", afirma. La edil subraya además que la recogida "debe hacerse a la vez que la poda", algo que asegura no se está haciendo, lo que "implica que se dificulte el tránsito en algunas calles".

"Es lamentable que no se pueda ni andar por algunas calles de la ciudad porque están llenas de naranjas, lo que conlleva riesgo de caídas y de accidentes, además de estar trasladando una imagen deplorable de Sevilla”, ha manifestado la concejal popular. "Hemos pasado de la coordinación y planificación del anterior mandato, a la desorganización, dejadez y abandono de Espadas", afirma.

"Estamos hablando de servicios municipales esenciales que deben funcionar y estar planificados, es incomprensible que estemos a 7 de febrero y que al equipo de gobierno del señor Espadas no le importe que las calles de la ciudad estén sucias y llenas de naranjas. Como sigan dejando los días pasar, van a llegar las fiestas primaverales y las naranjas no estarán recogidas", explica.

"Nos llama la atención esta dejadez del señor Espadas cuando vienen presumiendo de mejora en la conservación del arbolado y zonas verdes de la ciudad. ¿Esta es su apuesta por el mantenimiento de los árboles de nuestra ciudad?, se ha cuestionado la edil popular, que ha exigido que "empiecen a planificar la recogida de las naranjas de todas las calles de la ciudad con el objetivo de que antes del mes de marzo estén todos los trabajos finalizados y nuestras calles estén limpias", insiste.

Rincón espera que esta denuncia sirva "para que de verdad se pongan a trabajar y dejen de hacer caso omiso a las denuncias y demandas de los vecinos". "No se puede olvidar que se gobierna para todos y para mejorar la ciudad", puntualiza.