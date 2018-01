El PP denuncia que la Junta no abona las ayudas al alquiler que paga el Estado

La parlamentaria del PP por Sevilla, Alicia Martínez, criticó ayer que en la convocatoria de ayudas al alquiler para el bienio 2015/16, de los 10.558 sevillanos que las solicitaron, 5.824 fueron rechazados, el 55%, mientras que las 4.734 solicitudes restantes "aún no han sido abonadas". Ante esta situación, Martínez pidió la comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para que "explique dónde ha invertido el dinero que le ha dado Rajoy para pagar el alquiler de los sevillanos que más lo necesitan".

Martínez señaló que hace dos años 4.080 personas solicitaron la ayuda al alquiler, de las que 1.294 fueron denegadas y el resto llevan dos años esperando, por lo que el importe de las 2.786 resueltas favorablemente supone 3.850.000 euros. "Quedan 700.000 euros sin gastar", afirmó la parlamentaria popular, quien advirtió que las resoluciones positivas de estas ayudas "que tenían que cobrarse en 2016", se han resuelto el 21 de diciembre de 2017 y aún no se han cobrado. A ello sumó que de la convocatoria para 2017 en la provincia de Sevilla "ni siquiera se han publicado la subsanación de errores".

"Son unas ayudas que tardan dos años en resolverse y otro año en pagarse, no resuelven el problema de quien no llega a pagar los alquileres", lamentó Martínez. La parlamentaria popular incidió en que "son ayudas que generan expectativas, como ha denunciado el Defensor del Pueblo, pero que finalmente no sirven para lo fueron pensadas".