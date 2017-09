El PP denuncia la avería de cinco de los siete hornos en el cementerio

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, ha denunciado hoy la avería de cinco de los siete hornos que hay en el cementerio de Sevilla, uno de ellos de incineraciones de personas y los cuatro restantes de restos, así como las condiciones deplorables en la que trabajan los empleados.

Así, Belmonte ha destacado que “es realmente incomprensible que estos hornos lleven averiados desde hace meses y el gobierno del señor Espadas no haga nada, no le importa que haya restos apilados en una sala”; ha añadido que “es vergonzoso y lamentable que esto esté ocurriendo en el cementerio de Sevilla”.

Además, ha detallado el concejal popular que “ya no es solo que los hornos no funcionen, ni siquiera hay cámara frigorífica en el cementerio y no hay la seguridad adecuada, por lo que los robos son constantes, y hay hasta ratas, ya que no se realizan las actuaciones de desratización adecuadas”.

“La nula gestión del señor Espadas es más que evidente. El alcalde de Sevilla no se preocupa por los asuntos de la ciudad, actúa de espaldas a los sevillanos, no atiende las demandas y problemas de los empleados municipales, y no se interesa porque los servicios municipales funcionen con eficacia y presten la mejor atención”, ha manifestado Belmonte.

El concejal popular ha destacado que “nos llama mucho la atención las condiciones insalubres en la que tienen que trabajar diariamente todos los empleados municipales del cementerio, ya que no tienen los materiales adecuados para poder desempeñar su trabajo, como mascarillas y guantes, la ropa no es la apropiada, los equipos de protección individual no son legales, la camilla en la que trasladan los cadáveres carece de protectores de seguridad, la ventilación en la zona de trabajo no es la reglamentaria, los aires acondicionados son domésticos y no industriales. En definitiva, las condiciones laborales no son las exigidas”; ha indicado que “hay empleados que han sufrido accidentes laborales debido a estas deplorables condiciones laborales”.

En este sentido, Belmonte ha concluido que “urge que el señor Espadas tome medidas cuanto antes para que los hornos del cementerio vuelvan a funcionar cuanto antes, que el cementerio siga prestando un servicio adecuado, y sobre todo, que vele por las condiciones laborales de los empleados que no tienen por qué trabajar en unas condiciones detestables”.