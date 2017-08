El PP denuncia más caídas de ramas en la Juncal y en el centro

La concejal del Grupo Popular en Sevilla Evelia Rincón denunció ayer que "las ramas de los árboles siguen cayéndose con nuevos casos en las últimas 24 horas en la calle Crédito, junto a unos veladores y centro deportivo, y en la calle Madre Isabel Moreno, en la barriada de la Juncal", por lo que pide al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que intervenga de manera urgente. "Llevamos más de un mes advirtiéndolo y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, se ha dedicado a criticarnos y decir que actuamos de mala fe. El PP ni engaña ni actúa de mala fe, lo único que denunciamos son los problemas que afectan a los ciudadanos y exigimos que se haga algo antes de que tengamos que lamentar una desgracia", expuso ayer la concejal Rincón en un comunicado.

La edil popular manifestó que "todas estas caídas de ramas demuestran que en estos dos años no se han realizado las actuaciones pertinentes de poda y mantenimiento del arbolado, ya que si se hubiera actuado en tiempo y forma no habría caídas de ramas diarias ni hubiera habido incidentes, como en estas últimas semanas, ni hubiéramos denunciado como hemos hecho en más de una decena de ocasiones".

Rincón reiteró que "el problema en el arbolado es intolerable y el gobierno municipal debe responsabilizarse y ser consecuente, no puede estar de brazos cruzados". Para la representante popular, "estamos ante un problema grave y hay que actuar de urgencia, no dejar los días pasar". La edil indicó que "esta situación está llegando a ser alarmante, ya que los ciudadanos no pueden andar tranquilos por sus calles, porque desde hace meses todos los días hay ramas por los suelos".

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, respondió al PP apuntando que el nuevo contrato de gestión de zonas verdes que entrará próximamente en vigor contará con dos millones y medio de inversión más anualmente, 118 nuevos trabajadores y un control especializado del arbolado. Para Muñoz, este contrato "mejorará sustancialmente la situación de los parques y jardines de la ciudad y vendrá a paliar el desaguisado que el PP dejó en materia de arbolado".

Para Muñoz, "roza ya el ridículo político que los concejales del PP dediquen su tiempo a fotografiarse con ramas caídas como si fuera un desastre natural o como si en los cuatro años de su mandato no hubiera caído ni una sola rama".