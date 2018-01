El PP denuncia que diez colegios tienen la calefacción averiada

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla afirmó este lunes que más de una decena de colegios de la ciudad tienen la calefacción "averiada" por la "inacción y falta de planificación" del alcalde, Juan Espadas, ante la "dejadez de no ponerla en marcha o de no ejecutar las obras como deben hacerse". En rueda de prensa, el concejal del PP José Luis García señaló que el 10% de los colegios de Sevilla "no tienen sus sistemas de calefacción a pleno rendimiento, por los que los más perjudicados con esta situación son los niños de Sevilla". "No solo se ha convertido el frío en un problema en los colegios de Sevilla, sino que a estas gélidas temperaturas hay que añadirle ahora la presencia continua de ratas en las clases de nuestros colegios".

García señaló la "presencia de ratas" en los colegios Valeriano Bécquer, "lo que provocó la ausencia a sus clases de cientos de alumnos", y en el Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cuya dirección "comunicó a los padres la semana pasada que se había detectado la presencia de ratas en aulas de Infantil".

La delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, aclaró ayer que el Ayuntamiento de Sevilla hizo inversiones para instalar el gas natural como combustible de los sistemas de calefacción en una decena de colegios públicos porque sus sistemas previos "estaban obsoletos por la nula renovación durante los años del mandato municipal del PP, que provocaba las averías constantes. Por tanto, las calefacciones de esos centros educativos no están estropeadas sino que se están renovando para solucionar los problemas heredados".