El PP denuncia la falta de limpieza y de podas en la calle Arroyo

El PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al gobierno local que acometa un plan de actuación en la calle Arroyo "ante la suciedad, falta de mantenimiento y el deterioro del asfaltado". El edil José Luis García, que visitó la zona con vecinos, asegura que le han trasladado que "desde hace tiempo la calle y otras vías cercanas están en un lamentable estado de abandono". Es "urgente" que se realicen podas y calificó de "incomprensible" que no se pueda andar por la calle por los baches, socavones y losas rotas, "un auténtico peligro para los ciudadanos". "Los vecinos denuncian estos problemas y nadie les atiende, los delegados de los distritos están a tiempo parcial". "Ha disminuido la frecuencia de limpieza, no se baldean las calles y el mantenimiento del mobiliario urbano no se realiza", lo que provoca "insalubridad, que se agrava con la subida de las temperaturas" y hay presencia de ratas, cita en un comunicado.

La delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa, la socialista Inmaculada Acevedo, respondió afirmando que el PSOE ha hecho más en el distrito que en cuatro años de gobierno local PP, pero según unas prioridades. Recordó la renovación del acerado entre José Laguillo y San Juan Bosco, la reurbanización del barrio de San Carlos y el parque infantil del Zodiaco.