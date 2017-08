El PP denuncia que la peatonalización de Mateos Gago carece de "papeles"

El concejal del grupo popular Jaime Ruiz avisó ayer de que el gobierno local socialista no cuenta con expedientes o "proyectos" concretos, en la Gerencia de Urbanismo o el área de Movilidad, respecto a sus planes de implantar en mayor o menor grado medidas de peatonalización en las calles Betis y Mateos Gago. Tras lamentar que estas iniciativas carezcan de "papeles", el edil advirtió que tampoco media "consenso" con los vecinos.

En rueda de prensa, Jaime Ruiz analizó los proyectos de peatonalización promovidos o acometidos por el equipo de Juan Espadas, que ya ha celebrado ensayos de peatonalización en la calle Betis, cerrándola algunos domingos al tráfico con actividades lúdicas y artísticas. Esta iniciativa, para la cual fue conformada una comisión de trabajo, está pendiente de los resultados de un estudio técnico sobre el impacto de dicha medida en la movilidad de todo el entorno de esa zona de Triana para dilucidar si acometer una peatonalización completa o parcial en el emblemático malecón.

El gobierno defiende que hay "estudios e informes" en marcha para ambas calles

En el caso de la calle Mateos Gago, la proyectada reforma y reurbanización de esta céntrica y estratégica calle llevará aparejada modificaciones en materia de movilidad. El Ayuntamiento ya ha celebrado en esta calle una jornada de restricción del tráfico rodado y del estacionamiento, anunciando la elaboración de un plan de reordenación de la movilidad y un trabajo de negociación con los sectores afectados para que la reurbanización de la misma derive en más espacio para los peatones. De otro lado, recientemente comenzaban las obras correspondientes a la reurbanización y peatonalización del entorno urbano del arco y la Basílica de la Macarena, marcado por la antigua muralla almohade, el arco que la remata y el mencionado templo, todos ellos protegidos como bienes de interés cultural (BIC).

Sobre estas iniciativas, Jaime Ruiz aseguró que para las actuaciones planeadas en las calles Betis y Mateos Gago "no hay proyecto alguno ni en la Gerencia Municipal de Urbanismo ni en la Delegación de Movilidad" y negó además que haya "consenso" con los vecinos de tales entornos. "El gobierno municipal lo único que ha hecho es anunciar estas peatonalizaciones a bombo y platillo pero no hay ningún proyecto previo". Respecto a Betis, el concejal popular insistió en la idea de que los planes de actuar sobre la movilidad de la zona no han contado "con los vecinos de la calle Betis y Pureza, ni con los trabajadores del mercado de abastos, ni con las necesidades del AMPA Cristo Rey", colectivos que, según el edil del PP, no fueron "incluidos en la comisión creada en el seno del distrito para debatir este tema".

En el caso de la calle Mateos Gago, expuso el edil popular que la asociación de vecinos de la zona transmite que, hasta el momento, el gobierno local "sólo había hablado de ideas" y el único documento que ha mediado es "un plano" elaborado en enero de 2017. Defendiendo que las obras de peatonalización del Arco de la Macarena responden a un proyecto y una memoria que el anterior gobierno local del PP acometió "en octubre de 2014", Ruiz dijo que incluso en una respuesta escrita a una pregunta del PP, el propio concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, exponía a finales de junio que en aquel momento no había "previsión de peatonalización como tal" de la calle Mateos Gago ni, por lo tanto, "expediente abierto" al respecto. Así, criticó que el gobierno local socialista acometa peatonalizaciones "sin papeles" y ha avisado de que la mesa de la movilidad lleva "15 meses" sin ser reunida. "Volveremos a preguntar en la próxima comisión de ruegos y preguntas por estos proyectos. Queremos saber cuáles son los planes del gobierno de Espadas al respecto y cuándo pretende realizar esos proyectos, que deberá consensuar con todos los sectores implicados".

Frente a las críticas del grupo popular, el concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores señaló que está en marcha un estudio de movilidad promovido para la calle Betis y, en el caso de la calle Mateos Gago, el proyecto de reurbanización está ya siendo "ultimado". "Estamos avanzando y tomando decisiones, así como elaborando los estudios e informes en torno a estos dos proyectos de mejora de la movilidad peatonal y limitación de la circulación en vehículos tal y como hemos descrito a los vecinos de estas dos zonas", señaló Juan Carlos Cabrera.

El socialista recordó que el Pleno de la junta municipal del distrito Triana acordó en su momento la constitución de una comisión de trabajo que ha mantenido varias reuniones y "se ha ido avanzando en los primeros pasos para la restricción de la circulación en vehículos en la calle Betis, limitándola a los residentes". En paralelo, defendió que ya hay un proyecto de Urbanismo redactado y presentado a los vecinos para la reurbanización de Mateos Gago, donde él mismo mantuvo "una reunión con los vecinos en la asociación de Santa Cruz, que conocieron de primera mano y dieron el visto bueno al proyecto de reurbanización".