El PP denuncia que no se cumplen sus propuestas aprobadas por el Pleno

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, lamentó ayer que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), "no respete el Pleno al no poner en marcha las propuestas presentadas por otros grupos aprobadas en él", situación que, convierte "la ilusión que tienen los vecinos por esas propuestas en frustración por no llevarse a cabo". Pérez censuró al gobierno local por "no llevar a cabo" las 70 propuestas aprobadas en Pleno Municipal de las 76 presentadas por el PP, de las que 31 de ellas lo han sido por unanimidad y 53 han salido adelante "con votos positivos de los ediles socialistas".

El portavoz popular indicó que "el gobierno que comanda Espadas, con tal de salvar la situación de minoría absoluta que tiene en el Pleno de la ciudad, aprueba casi por sistema la mayoría de las propuestas que presentan los grupos políticos a sabiendas de que no las va a cumplir". Para Pérez, esta actitud supone una "falta de respeto" que conlleva que se "desvirtúen" las funciones del Pleno y que se "arrebata la credibilidad" del máximo órgano representativo que tienen los ciudadanos de la capital andaluza, a quienes "les aleja" de la entidad municipal porque "lo que se aprueba allí para solucionar sus problemas no se lleva a cabo" y "degrada" el sentido de representación de los vecinos de Sevilla depositada en la voluntad de los grupos municipales.

"Con esta falta de respeto al Pleno, Espadas está llevando a que éste sea un ejemplo de irrelevancia", incidió el portavoz popular, quien aseguró que esta situación se repite en "los plenos de las Juntas Municipales de Distrito". Continuando con esa línea, Pérez reprochó al gobierno local "que ni siquiera hay el más mínimo interés de llevar a cabo aquellas propuestas del PP que se han aprobado por unanimidad o que han contado con el voto favorable del PSOE".

Ante ello, el dirigente popular ha reseñado que "no ha habido un alcalde ni un gobierno municipal en Sevilla que haya incumplido más propuestas aprobadas que el actual, en la que el 70% de ellas lo han sido con su voto favorable", lo que supone, a su juicio, "una dejadez en sus funciones tanto de Espadas como de los concejales socialistas".

Pérez lamentó que, en dos años de mandato, Espadas "sólo haya convocado cuatro comisiones de seguimiento de propuestas, siendo la última en marzo", por lo que le ha instado a que convoque una, "cuanto antes".

Finalmente, el portavoz recordó al gobierno local que, "además de poner en marcha lo que se aprueba", otra medida que puede "acercar" a los vecinos de la capital "al corazón del Ayuntamiento" es una reforma del reglamento del Pleno Municipal, en el que el PP presentó una serie de sugerencias entre las que destacó "la potenciación del carácter público de la Comisión de Ruegos y Preguntas, así como la participación de ciudadanos y colectivos en ella" o el establecimiento de iniciativas como "el 'concejal virtual' o la tribuna ciudadana".

Y apostilló: "Mucho antes de que Espadas preguntara a la ciudadanía, algo que ha hecho sólo una vez y era por si se ampliaba o no la Feria, el PP ya registró un escrito instando a que el Pleno sea más participativo y refleje la voz de los sevillanos".

El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), replicó al PP que los acuerdos adoptados en el Pleno del Consisotrio hispalense "se respetan y se están cumpliendo pese a los intentos de bloqueo del PP tanto a los presupuestos como a las ordenanzas fiscales" de la ciudad. Muñoz aseguró que se informa periódicamente a la comisión de seguimiento del Pleno sobre este asunto. "Frente a los cuatro años del PP, en los que rechazaba y bloqueaba cualquier propuesta de la oposición e incumplía constantemente sus propios compromisos ante el Pleno, éste es un gobierno de diálogo y acuerdo y lo está demostrando constantemente".