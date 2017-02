El PP exige al alcalde que actúe ante la "dejadez" de Altadis

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha reclamado al gobierno de Juan Espadas que "no deje pasar más tiempo" y dé soluciones al barrio de los Remedios ante la "dejadez y el abandono" de los terrenos de Altadis y teniendo en cuenta que "hace ya casi tres" años que el anterior gobierno de Juan Ignacio Zoido firmó un convenio para su uso con la multinacional tabacalera, que Espadas "anuló por revanchismo".

Ante las instalaciones de Altadis, Díaz lamenta que estos terrenos "estratégicos" se encuentren "olvidados y en desuso" en vez de albergar los equipamientos que "tanto se necesitan". "Espadas no sólo no ha avanzado nada, sino que ha dado pasos atrás para desandar todo el camino realizado por el mandato anterior", añade, mencionando equipamiento público, uso cultural, una comisaría, la recuperación de la margen derecha del río, ubicar instalaciones del Distrito, atender a mayores con uso sociales y dar usos hosteleros y hoteleros a parte del espacio.

Afirma que con el convenio firmado por Zoido y Altadis todo ello podía ser ahora "una realidad", pero Espadas "lo anuló por puro revanchismo con la connivencia de la Junta de Andalucía, que rechazó el cambio de usos antes de haber recibido el proyecto alegando que preveía demoler todos los edificios cuando se trataba de todo lo contrario".

Lamenta que la "única información" que tiene es que "ha habido alguna conversación con Altadis para rechazar el convenio", pero no de alternativas. "A día de hoy no he recibido ni una sola llamada por parte del gobierno para establecer ese dialogo y ese acuerdo de qué hacer entre todos con este edificio emblemático", critica.

El edil considera que esto es "una muestra más de la parálisis" provocada por el PSOE, "bloqueando todos los proyectos que en su día se dejaron encarrilados y de la incapacidad", pese a lo que asegura que el PP "vuelve a tender la mano". "Puede que el proyecto que el PP presentó en su día no le gustara o que piense que es mejorable, pero siempre les hemos tendido la mano para lograr un convenio mejor porque sería bueno para la ciudad", incide.

Al hilo de ello, ve "incomprensible que siga dejando los meses pasar y no se sepa qué tiene previsto en Altadis", teniendo en cuenta que Los Remedios es una de las zonas de la ciudad que necesita completar la dotación de sus equipamientos públicos, "ya que las necesidades de los vecinos han ido creciendo de manera inversamente proporcional a la dotación o prestación de servicios públicos allí radicados".

Para Díaz, es "significativo el déficit" de la zona, poniendo como ejemplo que "es el único distrito en toda Sevilla que no cuenta con un centro de día para personas mayores y que tan sólo dispone de un único centro de salud", mientras que recuerda que la propia conformación del barrio y su estructura "hacen imposible la obtención de nuevos suelos que alberguen nuevos servicios públicos, por lo que se deben aprovechar las oportunidades".

Además, Díaz señala que es "muy triste, especialmente para los vecinos de Los Remedios", ver cómo este espacio lleva más de nueve años cerrado y que "sea la única antigua fábrica de Altadis de toda España que está sin uso", a la par que lamenta que Espadas "solo tardara un mes en rechazar un proyecto que daba vida a estos terrenos pero luego en casi dos años no haya dado ni un paso". Insiste en que "Altadis no se debe dar marcha atrás en un acuerdo que permitía dar una función productiva y ofrecer al barrio equipamiento público en unos terrenos ahora vacíos y cerrados".

"Ya está bien de pretextos, que no vuelvan a excusarse en la decisión de la Comisión de Patrimonio tomada antes de conocer el proyecto ni en el rechazo a un uso comercial porque en la campaña de 2011 Espadas propuso ubicar en Altadis un hotel, una zona de atraque de yates, restaurantes y zona de tiendas. No es lógico que dijera una cosa y ahora diga otra, ni que ponga en duda usos públicos para el barrio ya acordados", recalca.