El PP inicia una batalla contra la 'botellona'

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha avisado este viernes de que diversas zonas de la ciudad como el entorno de Viapol siguen sufriendo las consecuencias de la práctica de la botellona, mientras el Gobierno local del socialista Juan Espadas no ha "hecho nada" para solucionar este conflicto. Por eso, reclama al alcalde que "se ponga al frente del problema" y "dé una respuesta a través de la actuación policial, el cumplimiento de la normas y el dialogo con los vecino y los jóvenes".

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha manifestado que esta pasada noche del jueves a este viernes, visitó el entorno urbano de Viapol a cuenta de los problemas que sufren los habitantes de dicha zona por la práctica del botellón, sumamente restringida por la Ley autonómica de diciembre de 2016, la conocida como "ley antibotellón". Al respecto, Pérez ha recordado que esta problemática se repite en "otros muchos espacios de la ciudad".

En cualquier caso, ha alertado de que en el entorno de Viapol "hay coches discoteca hasta las cuatro de la madrugada" y por las mañanas, hay "suciedad" derivada de los botellones celebrados, tanto en "los portales" de los bloques de viviendas, como "en la entrada al instituto Murillo o los alrededores del hotel".

A tal efecto, ha manifestado que si bien "la gente tiene que divertirse y disfrutar de su ciudad, hay que hacerlo con respeto", toda vez que "el derecho al descanso de los vecinos es el derecho prevalente para el Partido Popular en la noches de Sevilla" y "cualquier actitud que no venga acompañada del respeto al descanso de los vecinos, tiene que ser combatida por el gobierno municipal con las medidas que tiene a su alcance".

"Acción sostenida" del PP

"Hay legislación suficiente para regular los abusos de algunos locales y hay legislación suficiente para evitar que la gente haga ruido en la calle y que se generen estas concentraciones alterando la convivencia", ha enfatizado. A tal efecto, ha rememorado la "acción sostenida" que el PP ha desplegado en el plano institucional, con gestiones, cinco mociones al pleno y propuestas en las juntas municipales de distrito, para "combatir la botellona, el ruido y la alteración de la convivencia".

Al respecto, ha criticado que el PSOE haya apoyado las iniciativas del PP, pero por contra no haya "hecho nada" para solucionar la situación. "A los vecinos no se les atiende cuando denuncian reiteradamente las botellonas, los programas de ocio alternativo son inexistentes y lo poco que hay evidentemente ni funciona ni tiene resultados y no se vigilan los horarios de los establecimientos", se ha quejado, lamentando la falta de actuaciones por parte del Gobierno local del socialista Juan Espadas.

"Es decir, este gobierno en materia de botellona, en materia de defensa del derecho al descanso, ha decidido amortizar el mandato", ha resumido, anunciando que el PP va a volver a iniciar "una batería de acciones institucionales, de acciones de calle y de acciones de presencia con los vecinos" de zonas como el casco antiguo, la Alfalfa, Macarena Tres Huertas o Nervión, para reclamar al alcalde que "se ponga al frente del problema" y "dé una respuesta a través de la actuación policial, el cumplimiento de la normas y el dialogo con los vecino y los jóvenes".