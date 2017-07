PP critica la "gestión negligente" de Espadas tras el "cierre" de la sala 'Atín Aya'

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha criticado este sábado que "la gestión negligente e ineficaz del alcalde, Juan Espadas (PSOE), está provocando una pérdida de la oferta cultural de Sevilla, además de empobrecer nuestro patrimonio y atractivos culturales", y ello al hilo del "cierre" de la sala Atín Aya, perteneciente al Espacio Turina, "sin que el gobierno haya ofrecido ninguna explicación, lo que supone un auténtico desastre de la política y la gestión de los espacios culturales de Espadas".

Así, Sánchez Estrella ha explicado en un comunicado que "nos volvemos a encontrar con un problema de gestión y planificación de los espacios culturales del ICAS, ya que se han visto obligado a clausurar la sala este viernes cuando se celebraba la exposición del artista Ocaña"; y ha añadido que "no han dado ninguna explicación del cierre, por lo que no sabemos si es por problemas de personal, de vigilancia o problemas técnicos".

De esta manera, la portavoz adjunta popular ha recordado que hasta el 1 de octubre se estaba celebrando en la sala Atín Aya la exposición Ocaña, la pintura travestida, "una muestra antológica con obras del artista cantillanero referente de vanguardia y símbolo de la cultura transgresora en la Transición"; y ha añadido que "es una falta de respeto para la obra del pintor sevillano, que rinde un más que merecido homenaje al artista".

Por otro lado, Sánchez Estrella ha resaltado que "el cierre de la sala Atín Aya no es el único ejemplo de la mala gestión cultural de Espadas, ya que la exposición de Manuel León La Costilla de Santa Clara sólo se puede visitar hasta las 15:00 horas, según se indica en la página del ICAS, por lo que se limita el horario y no se permite la entrada a visitantes en horario de tarde"; y ha comentado que "la instalación de luz que se ha hecho ex profeso para la exposición en la planta centenaria, una Costilla de Adán que se encuentra en los jardines del convento, no se podrá visitar durante todo el verano y no conocemos la fecha en que se podrá volver a ver".

Además, Sánchez Estrella ha añadido que "el centro de Cerámica Santa Ana continúa sin aire acondicionado, lo que está provocando múltiples quejas de los visitantes que acuden al centro para conocer la colección museográfica ligada a la tradición alfarera de Triana"; y ha añadido que "en la semana de temperaturas más altas desde el inicio del verano los visitantes del centro han tenido que sufrir el calor por la mala gestión del gobierno de Espadas".

Por último, Sánchez Estrella ha afirmado que "la incapacidad de Espadas está afectando gravemente a la cultura en Sevilla". "Que tenga que cerrar una exposición, o que no se pueda acceder a un museo por las altas temperaturas no es propio de una ciudad que debe ser referente cultural del sur de Europa", además de "una falta de respeto a la obra del artista", ha concluido la edil del PP.