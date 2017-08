El PP pedirá explicaciones a Salud por la marcha del doctor Farrington

El Partido Popular pedirá próximamente la comparecencia en el Parlamento de Andalucía de la consejera de Salud, Marina Álvarez, para que explique los motivos de la renuncia del doctor David Farrington como jefe del área de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil en el Virgen del Rocío, unidad de referencia nacional, y el desmantelamiento de ésta tras la renuncia en bloque de su equipo.

Según señaló ayer el vicesecretario de Sociedad del Bienestar del PP de Sevilla, José Luis García, a este periódico, reclamarán en septiembre a la consejera explicaciones sobre por qué el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no deja trabajar al doctor Farrington en el sector privado" y en su lugar se nombra a un doctor, especializado en adultos y no en casos pediátrico, que sí compatibiliza su trabajo en el SAS con el ámbito privado. "No entendemos por qué se les permite a unos médicos y a otros no", indicó García, que reclama el regreso de todo el equipo.

Álvarez asegura que en los próximos meses se incorporarán a la unidad profesionales de calidad

El PP se ha reunido estos días con los padres de los niños de la unidad de Ortopedia Infantil, que esta semana apelaban al Defensor del Pueblo Andaluz para que interviniera en este conflicto interno. "Son niños que llevan años siendo tratados por unos especialistas y que se han quedado desatendidos", apuntó José Luis García. "Algunos pacientes tenían previsto ser intervenidos y sus operaciones se van a retrasar hasta septiembre u octubre. No saben cuándo ni quién le va a abrir y tocar la columna", manifestó el vicesecretario de Sociedad del Bienestar del PP de Sevilla. "Los padres de los niños están bastante preocupados. La unidad se va a perder y no va a contar con un nuevo equipo hasta final de año o principios de 2018", continuó.

José Luis García reconoció no haber podido hablar con Farrington personalmente, pero que su entorno profesional más cercano le ha asegurado que el motivo que ha llevado al doctor a querer compatibilizar su trabajo en el SAS con la sanidad privada es poder tratar a niños de otros países europeos o comunidades autónomas, ya que en la sanidad pública sólo se trata a los residentes andaluces, salvo en casos de urgencia.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, por otro lado, defendió ayer que el área de Ortopedia Infantil del Hospital Virgen del Rocío seguirá siendo una unidad de referencia a nivel nacional, después de que familiares de los pacientes mostraran su preocupación ante la salida del doctor Farrington.

Álvarez explicó a los periodistas que la unidad contará con profesionales de calidad que se irán incorporando progresivamente, y que tienen "mucha experiencia" en esta patología infantil . "Algunos profesionales ya se han incorporado y otros lo harán a lo largo de estos próximos meses", destacó Álvarez, que añadió que así se lo transmitió a los padres el responsable del área y la propia directora gerente del hospital, Nieves Romero.

En cuanto a que la unidad conserve el título de Centro, Servicio y Unidades de Referencia (CSUR), Álvarez comentó que su objetivo es "seguir manteniendo los indicadores de calidad necesarios" para que el hospital siga siendo un referente. "Para ser unidad de referencia hay que seguir unos criterios muy estrictos y no solo inicialmente, sino seguir manteniendo una serie de indicadores y objetivos que se van valorando periódicamente", añadió la consejera, quien recordó que ser unidad de referencia "no solamente depende de los que trabajan en trauma infantil, sino también de muchos otros servicios que dan soporte y que tienen un papel clave en ello, como son los profesionales de anestesia, UCI, reanimación o pediatras". "Es un conjunto el que hace que seamos de excelencia", concluyó.