El PP pone en marcha la "ruta social"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, presentó ayer la ruta social de su formación que arrancará en Sevilla, realizando un llamamiento al compromiso con las entidades sociales, "te den la razón o no, piensen igual o no", además de "dejando la arrogancia y la altanería para otros y actuando con humildad". Este acto de presentación contó con la participación de la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el portavoz popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, y el vicesecretario provincial de Sociedad del Bienestar, José Luis García. Para el inicio de la iniciativa también han contado con una intervención de diversos colectivos sociales, como la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de colegio Altair, en defensa de la educación concertada diferenciada, ante lo que Maroto destacó que la libertad de los padres para elegir "no es una opción".