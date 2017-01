El PP vincula su apoyo a los presupuestos a suprimir el crédito y vender la Gavidia y la sede de la calle Pajaritos

Más información Participa formula 40 enmiendas al presupuesto para pedir más millones para Emvisesa, empleo o movilidad

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha establecido la supresión de la operación crediticia municipal y su sustitución por la enajenación de la antigua comisaría de la Gavidia y la sede de la calle Pajaritos como condición "sine qua non" para obtener su apoyo al proyecto de presupuestos para 2017, algo para lo que también se valorará el número de enmiendas que aceptan los socialistas de las 59 que presenta el PP. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, ha defendido que su proyecto de Bus de Tránsito Rápido (BTR) entre el centro y Sevilla Este es "una exigencia innegociable" de su formación. Para el edil popular, la operación de venta de la Gavidia es "factible y posible y entra dentro de los márgenes de la realidad". De hecho, ve más posible que se venda este inmueble, par al que también pide el apoyo de la Junta de Andalucía, a que el gobierno ejecute el cien por cien de las inversiones. En rueda de prensa, el portavoz adjunto popular, Beltrán Pérez, ha explicado que estas enmiendas, "centradas en el bienestar ciudadano", supondrían modificaciones por valor de 14,6 millones de euros, a los que suma los 19 millones que asegura que se conseguirían con la venta de la Gavidia y el inmueble de Pajaritos. Supedita el apoyo a las cuentas de 2017 a la asunción de enmiendas de su formación y al resultado de las políticas económico financieras municipales, apuntando a "que no haya endeudamiento, que se bajen los impuestos y se ejecute el presupuesto". Así, pide al Ayuntamiento que "mueva ficha" sobre estas tres premisas, teniendo en cuenta que "hay distritos con cero de inversión y los delegados siguen tan alegremente". Entiende que la operación de endeudamiento es "volver a las viejas formas del PSOE, con subidas de impuestos y falta de ejecución presupuestaria". "En una situación de bonanza financiera, gracias a las medidas que impulsó el PP, no es necesario acudir a créditos", insiste, añadiendo que la Gavidia supone un "patrimonio inservible y ruinoso que cuesta 100.000 euros al año". "Negociar es ceder. Que no sea ni blanco ni negro sino gris", recalca, tras incidir en que el PP está trabajando "mucho" para mejorar las cuentas para 2017 y dejando claro que tienen que incorporar las propuestas aprobadas en el Pleno "para que no suponga un engaño a la ciudadanía". Pérez considera que, si se aprobaran sus enmiendas, supondría un "salto de calidad" ante las actuales "políticas estancadas" en diferentes materias, enumerando promoción económica, patrimonio, deporte, cultura, vivienda, distritos y juventud, procurando "una mejora de la gestión y de los servicios, así como en la atención a los colectivos que afrontan una difícil situación económica. Para Pérez, "las líneas rojas del PP son las enmiendas que se plantean porque ofrecen mejores servicios para los ciudadanos y se evita la reversión del camino planteado por el PP", criticando que no se bajen los impuestos o se incumplan los compromisos de ejecución.

También, ha recordado que las enmiendas presentadas suponen modificaciones del proyecto de presupuestos socialista por valor de casi cuatro millones en cultura, 2,3 millones en bienestar social, 2,1 millones en participación ciudadana, 1,7 millones en vivienda, 2,6 millones en rehabilitación de edificios, un millón para empleo, dos millones en economía, 450.000 euros en deporte, un millón para cooperación al desarrollo, 120.000 euros para turismo o 114.000 para juventud, reservando medio millón de euros para el metro. Pérez ha destacado las propuestas populares en materia de mejora tecnológica de la Administración, proponiendo un plan de mejora en la atención ciudadana, por valor de 180.000 euros, que incluye cita previa y servicio de acompañamiento para las personas con mayores dificultades. También, propone aumentar en 210.000 euros la partida para implementar la plataforma de gestión de recursos humanos. Igualmente, menciona 200.000 euros para la aplicación integral para el servicio económico del Ayuntamiento; la integración de las sedes digitales municipales en un solo portal o poder contar con un sistema de gestión de incidencias ciudadanas que se pueda consultar en una sola pantalla para dar una respuesta más inmediata.

El bus rápido a Sevilla Este, condición de C's

Millán señala que el PSOE sólo prevé 80.000 euros para un estudio y Ciudadanos reclama la creación como tal de la línea durante 2017. Ha afirmado en un comunicado que desde Ciudadanos ven "la movilidad sostenible como una pieza clave en la evolución y desarrollo estratégico de la ciudad". Por eso, "ante un gobierno municipal dormido, estamos trabajando para impulsar infraestructuras como el metro y la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto" mediante una línea de tren de cercanías.

Pero ha continuado añadiendo que "desde el Ayuntamiento podemos ofrecer también a los sevillanos soluciones de movilidad que mejorarían sin duda la calidad de vida y sostenibilidad en nuestra ciudad".

"La movilidad no puede seguir esperando y rechazamos el proyecto inicial del gobierno, que sólo contempla 80.000 euros para la creación de un estudio sobre la conexión de Sevilla Este con el centro", ha indicado el portavoz de Ciudadanos, que avisa de que este proyecto es una "línea roja" en la negociación del presupuesto y demanda su creación en 2017.

Además propone "lanzaderas para núcleos donde son necesarias como Pino Montano y Los Bermejales", informando de que "está siendo un punto al que estamos dedicando tiempo y esfuerzo en las negociaciones y nos mostramos esperanzados".

Ciudadanos, de hecho, ya ha presentado al Gobierno local socialista un proyecto sólido con un recorrido de 11,5 kilómetros para una flota de 12 autobuses que darían servicio a 20.000 viajeros al día y que mediante 12 paradas, seis de ellas en Sevilla Este y con una frecuencia de tránsito de seis minutos, conectarían este distrito con el centro en 30 minutos entre las 06,00 horas de la mañana y las 23,00 horas de la noche, haciendo parada en el intercambiador de Santa Justa y finalizando el trayecto en el de San Bernardo.

Millán ha recordado la importancia del Plan de Movilidad, priorizando "más parkings para bicicletas y motos en los principales puntos de afluencia, pinturas antideslizantes, paneles señaléticos para personas con discapacidad cognitiva y el título de transporte intermodal". Ha finalizado asegurando que "seguimos trabajando por mejorar la movilidad y hemos hecho llegar al gobierno estas y otras propuestas que buscan fomentar la sostenibilidad, disminuyendo los atascos y la contaminación para mejorar la vida de los sevillanos".