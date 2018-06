El PP promete crear un régimen de reprobación contra los incumplimientos

Propuestas que no se llevan a cabo. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, criticó este lunes que el gobierno de Juan Espadas no ejecute las iniciativas que se aprueban en los distintos órganos locales. El líder de la oposición aseguró que más de la mitad de las mociones de los populares aprobadas en las juntas municipales de Distrito (JMD) no se han hecho realidad. Ante tal situación, se comprometió a desarrollar, si ocupa la Alcaldía, un régimen de reprobación ante los incumplimientos.

Pérez afirmó que está "realmente preocupado" y calificó de "fraude democrático" que salgan adelante las propuestas para, "posteriormente y de manera sistemática, ser incumplidas por el alcalde". Una situación, que el portavoz popular considera "una falta de respeto al Pleno y a los ciudadanos". Afirmó que existe un "retroceso en transparencia y buen gobierno y un incumplimiento sistemático en su obligación de responder a la oposición".

El líder de la oposición recordó que desde julio de 2015 a mayo de este año el PP ha presentado 111 propuestas, de las cuales 102 han sido aprobadas, 38 por unanimidad. También han llevado 946 asuntos a la comisión de ruegos, preguntas e interpelaciones, "de las que no han contestado 436", mientras que han ido 528 propuestas a las JMD, de las que "han incumplido el 89%".

"El gobierno del PSOE de Espadas hace caso omiso, ya que no cumple con lo acordado y aprobado en el Pleno y tarda en contestar las cuestiones que se plantean en la comisión", criticó el portavoz popular, quien considera una "irresponsabilidad aprobar todo, si se sabe que no se va a cumplir o si no quiere cumplirlo".

Pérez indicó que "no hay apuesta por la modernización y digitalización del propio Ayuntamiento de Sevilla, de la ciudad y del tejido productivo". A este respecto agregó que "a día de hoy no se puede registrar electrónicamente un escrito, no se ha adaptado el sistema".

El candidato a la Alcaldía afirmó que el PP se compromete a, "desde el momento en el que regrese al gobierno", trabajar en crear un régimen de reprobación sobre aquellos incumplimientos en las propuestas aprobadas, dar luz verde en los primeros seis de meses del mandato a un nuevo reglamento del Pleno y otro de Participación Ciudadana, además de dar un impulso a la transparencia y a la digitalización en los servicios municipales.