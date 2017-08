El PP rechaza la tasa turística y Espadas aclara que no habrá imposiciones

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha dejado claro este lunes que en el desarrollo de la tasa turística en la ciudad "no van a haber imposiciones, sino debate y análisis" y espera que el Gobierno central "dé la oportunidad a los ayuntamientos en donde se den las circunstancias necesarias de crear sus impuestos o tasas, modificando la Ley de Haciendas Locales".

"Cuando este cambio normativo se produzca, se analizará en profundidad con el sector", agrega Espadas tras visitar el centro cívico Los Carteros, donde ha hecho referencia a las declaraciones de "algunos representantes del PP que están activos estos días de agosto, intentando recuperar el tiempo perdido en los dos años ociosos de oposición".

En este marco, explica que la tasa turística, tal como la concibe el PSOE, debe permitir la generación de unos ingresos "razonables", poniendo más recursos para mantener su patrimonio, así como los servicios que se prestan a los turistas, "que llegan en un volumen muy importante y excede a lo que deben sufragar los sevillanos".

"Hay que escuchar a todos los sectores afectados y a los ciudadanos también, debiendo estar en un análisis de planificación turística integral. No debe verse como un elemento estrictamente recaudatorio, sino como una estrategia completa de destino", incide.

El alcalde entiende que éste es el debate que tiene actualmente Sevilla, impulsado estos dos años por su gobierno. "No nos dedicamos al gobierno del ordeno y mando, muy del PP, sino que debatimos los temas, damos la oportunidad a la participación. Se han mantenido muchas reuniones con el sector", afirma.

Sin embargo, considera que el PP llega, "como siempre, tarde a estas cosas porque trabaja poco o porque parte de ideas preconcebidas sobre determinadas cuestiones", e insta a mirar las experiencias de otras ciudades europeas, "salir un poquito más y ver en qué se están empleando estos recursos".

El socialista pone como ejemplo Lisboa, con una tasa de un euro, "mínima, y que está provocando la generación de recursos para realizar una rehabilitación de patrimonio muy importante". "No sólo no se han reducido los visitantes, sino que no paran de aumentar", detalla.

Por su parte, el PP reiteró ayer su rechazo a la implantación de una tasa turística en la ciudad "por el rechazo del sector y por la pérdida de competitividad de Sevilla como destino turístico".

"Si el sector rechaza esta tasa y no hay consenso con los sectores representativos en esta materia, el PP rechaza esta medida y, si Sevilla pierde competitividad, también", ha afirmado la concejal Carmen Ríos, tras considerar que "no se pueden tomar decisiones sin valorar el impacto negativo que este debate puede ocasionar en la imagen de la ciudad".

Pone el ejemplo de Cataluña y Baleares, donde se aplican entre 45 céntimos y 2,25 euros y entre 50 céntimos y dos euros por noche, respectivamente, unas cantidades que "habrá a quién le parezcan pequeñas, pero son precisamente en esos mínimos márgenes dónde está la diferencia, es lo que hace que los touroperadores compitan o no" y "no aporta nada nuevo al cliente".

Considera que, si lo que se quiere es más dinero para promoción turística, "para eso lo único que hay que tener es voluntad política, no es necesario destinar más tasas". "Sólo haría falta destinar en los presupuestos más partidas económicas para turismo y promoción de la ciudad", afirma.

Llama a tener en cuenta el "amplio rechazo del sector turístico, que se manifiestan totalmente en contra pues creen que influirá negativamente en sus expectativas de negocio además de tener que hacer de recaudador del Ayuntamiento". "Está claro que el cobro de esta tasa daña la imagen de la ciudad y la contrapromociona, por lo que la aplicación de esta tasa puede llegar a ser contradictoria si lo que se pretende es promocionar Sevilla", insiste.

Ríos apuesta por que haya "pleno consenso", mientras que las asociaciones "más representativas del sector turístico de Sevilla aseguran no haber realizado ningún nuevo planteamiento ni haber sido consultados sobre este tema en ningún momento". Afirma que el grupo de trabajo que actualmente analiza la posible implantación de esta tasa es la Sevilla Congress and Convention Bureau y "no cuenta con el apoyo" de la comisión de turismo de la patronal de la ciudad, que "no lo ve prioritario y considera que éste no es un órgano representativo del sector turístico sevillano".

Ha exigido diálogo y se muestra "preocupada" por la "falta de consenso y la pérdida de competitividad" de la ciudad. "No podemos olvidar que el turismo es nuestro principal motor económico y del que dependen miles de empleos directos e indirectos ya que supone el 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Sevilla", agrega.