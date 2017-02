El PP reclama más limpieza y seguridad en la Macarena

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha iniciado una ronda de contactos con entidades vecinales y de comerciantes del distrito Macarena ante "problemas de limpieza, poda, seguridad y falta de ejecución presupuestaria". Rincón ha explicado que "la dejadez" de Espadas en este distrito es "absoluta", ya que han dejado sin ejecutar "más de 800.000 euros del Presupuesto de 2016". A ello añade que no han gastado "un solo euro" para inversiones en calles y colegios". "Había dinero y actuaciones por acometer, y se han limitado a dejar pasar los días y no hacer nada, las pocas obras que se han hecho han comenzado en diciembre y se abonarán con el Presupuesto de 2017", aseveró la concejal popular.

La edil incidió en que "el modelo de Espadas de distritos es un fracaso". "Las asociaciones nos han trasladado su preocupación por el alejamiento del gobierno, por el deterioro en el servicio de limpieza, ya que no hay baldeos y los turnos de limpieza son insuficientes", ha referido Rincón, quien asegura que en Navidad quitaron las papeleras para evitar actos vandálicos y aún no las han repuesto. "Llaman a Lipasam y les contestan que no tienen papeleras, algo incomprensible", añadió.

"Es lamentable que los vecinos tengan que soportar esta desatención y mentiras constantes por parte del gobierno municipal y éstos no son los únicos problemas, pues hay zonas, como el entorno del mercado de Villegas o la intercomunidad de la Paz, donde hay ratas y el Zoosanitario no actúa pese a las reiteradas denuncias", ha destacado Rincón.

Por su parte, la delegada socialista del distrito Macarena, Clara Isabel Macías, ha pedido al PP que, "si tanto le interesa la seguridad tanto en este distrito como en el resto de la ciudad, reclame ya a Zoido, como ministro de Interior, más Policía Nacional". "A ver qué les responde el hoy ministro, a ver si les hace caso su hasta hace muy poco tiempo compañero de bancada y también portavoz del grupo municipal del Partido Popular", ha recalcado Macías.

Para la concejal socialista, "es una desfachatez que el PP trate de cargar sobre la Policía Local la responsabilida íntegra de la seguridad", motivo por el cual Macías acusa a los populares de "mentir" con la ejecución presupuestaria y las obras.