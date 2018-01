El PP trasladará a Espadas "una contraoferta presupuestaria concreta y solvente"

Más información El alcalde mueve ficha

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha manifestado que su formación trasladará al alcalde, el socialista Juan Espadas, una "contraoferta presupuestaria concreta y solvente en los próximos días, tras el borrador de acuerdo remitido por el PSOE", y ha insistido en la elaboración de un nuevo documento.

En un comunicado, Belmonte ha recordado a Espadas "la necesidad de un debate sereno, sin interferencias externas y ajenas al procedimiento y pide a Espadas que cumpla con la palabra dada al portavoz del PP municipal, Beltrán Pérez". Además, ha indicado que se comparten los planteamientos de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y por eso insta al alcalde a "cumplir su palabra, porque eso ya bastaría para llegar al acuerdo presupuestario que tanto necesita Sevilla".

Tal y como se ha explicado en la respuesta a la oferta que realiza el PSOE, la base de la negociación es la elaboración de un nuevo texto presupuestario, "puesto que el modelo de ciudad propuesto en el presupuesto alternativo del PP no puede ser desguazado en un puñado de enmiendas".

Ha advertido que la propuesta del PSOE "no recoge lo acordado en las negociaciones" y pide al alcalde que cumpla "con su palabra", especialmente, en lo relativo a la Participación de Ingresos de la Comunidad Autónoma (Patrica), añadiendo que "para que el PP renuncie a la consignación de la actualización se requiere un acto expreso de reclamación por parte del alcalde y del equipo de gobierno ante la Junta de Andalucía".

También menciona un plan de consolidación y crecimiento demográfico, donde "Espadas propone la cifra de 1,1 millones mientras que el PP estima necesarios los 3,3 millones que contemplaba en su presupuesto alternativo"; actuaciones en los colegios y climatización, ya que "el PSOE no ha tenido en cuenta, prácticamente, esta propuesta contenida en el presupuesto alternativo, y la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico municipal, porque "no han sido asumidas las iniciativas del PP".

Igualmente, exige que la recaudación superior a los dos millones de euros, derivada del incremento del precio de la entrada del Alcázar, sea destinado para patrimonio e insta a que haya un compromiso de ejecución. "Resulta del todo indispensable un compromiso expreso de ejecución por parte del Gobierno Municipal, que no ha sido incluido en la propuesta de acuerdo del Alcalde. Tememos que la aprobación de un presupuesto que, posteriormente, no encuentre un grado satisfactorio de ejecución, desnaturalice y haga inviable el giro político y de gestión que necesita la ciudad de Sevilla", señala.

El concejal popular ha señalado que se considera que el proceso de negociación "podrá continuar cuando se despejen las interferencias externas y ajenas de aquellos que no quieren llegar a acuerdos". En definitiva, "el único objetivo del PP es que se apruebe un presupuesto solvente, que vele por los intereses de todos los sevillanos y que haga que la ciudad avance".

Ha añadido que "lo que tienen que tener claro los ciudadanos es que el único responsable de que la ciudad de Sevilla no tenga ahora mismo un presupuesto es Espadas, que se ha atrevido a presentar un proyecto de presupuestos sin la mayoría suficiente para ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, aún a sabiendas de que el proceso ni siquiera es legal y ni siquiera tenía todas bendiciones legales correspondientes". "La oferta presupuestaria que nos ha enviado el PSOE no recoge para nada el modelo de ciudad que Sevilla necesita y que pide el PP, por ello en próximos días presentaremos una contraoferta, una nueva propuesta solvente, razonada y concisa sobre las verdaderas prioridades que intentamos que él asuma como alcalde de la ciudad", señala Belmonte.

Ha reiterado que "los sevillanos tienen que saber que la única persona que está bloqueando el acuerdo tiene un nombre y se llama Juan Espadas, ya que para presentar y para iniciar un proceso se tiene que tener la mayoría suficiente para aprobarlo". "El PP sigue dispuesto a la negociación siempre que Espadas cumpla con su palabra y reconduzca esta situación. No vamos a continuar en este sainete mientras no se normalice esta situación y mientras no se vele por los intereses de la ciudad", ha concluido Belmonte.