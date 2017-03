El PP votará en contra y alega que el interventor da un varapalo a las cuentas

El PP municipal anunció ayer que votará en contra de los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 en el pleno del martes. Su portavoz Alberto Díaz argumentó que se opondrán porque el gobierno de Espadas "ha dado un gran portazo a cualquier posible acuerdo" con el PP y porque el informe de la Intervención general respecto al presupuesto constituye todo un "varapalo" al documento.

En rueda de prensa, Alberto Díaz, que compareció junto a Beltrán Pérez, señaló el retraso que arrastra la aprobación inicial de los nuevos presupuestos y avisó de que podrían estar "ya aprobados" si los socialistas hubiesen accedido a un acuerdo con el PP, la fuerza con mayor número de concejales. El PP proponía bajadas incondicionadas en el IBI y el IAE, la renuncia al préstamo de 18,96 millones planeado por el gobierno local, incluir inversiones ligadas a la previsión de vender la antigua comisaría de la Gavidia y la aprobación de casi 60 enmiendas. "El PSOE dijo un gran no a las enmiendas del PP" y no fueron aprobadas "ni un 20%", lamentó Díaz.

Alberto Díaz acusa a Espadas de dar "un gran portazo" a un acuerdo con el PP

El portavoz mantuvo que el informe de la Intervención General "exige modificar aspectos no claros y donde falta transparencia, información y documentos", avisa de "cifras irreales", de "sobrepresupuestación de ingresos", de "84 millones de euros que cree que no se van a ejecutar" y de que el préstamo previsto por 18,96 millones de euros no será "gastado en su totalidad", sino que una parte quedará exenta de ser invertida, para cerrar "con superávit" el ejercicio presupuestario.

Además, Díaz avisa de que el informe del interventor no ve "justificadas" toda una serie de subvenciones nominativas. "Con un informe así del interventor ¿Cómo quieren que el PP vote sí a los presupuestos o se abstenga?", se encogió de hombros.

El gobierno local respondió ayer al PP que el informe de la Intervención General sobre el proyecto de presupuestos de 2017 "es favorable" y ratifica que el presupuesto se presentará al pleno del martes, "en situación de equilibrio y con todas las garantías legales". El concejal de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, Joaquín Castillo, instó al PP a que haga su "oposición con un poco más de rigor" y a que no "busque más excusas para defender una postura injustificable", con relación a su anunciado voto contrario al presupuesto.

"Este gobierno respeta el informe y el trabajo de la Intervención General. Y ese informe refleja que en este año se ha reducido el endeudamiento, que se han tomado medidas para compensar el remanente negativo de 2015 y que el presupuesto se encuentra en equilibrio y con todas las garantías legales", apuntó Castillo.

El delegado de Hacienda invita al PP a revisar los informes de la Intervención General de los cuatro años de mandato del PP. "Parece que no han gobernado nunca o que cuando lo hacían no se leían los informes de la Intervención General, porque si no, sus declaraciones son completamente inexplicables. Que revisen bien el contenido de los informes de 2012, 2013 ó 2014 antes de seguir en esta línea", pidió Castillo.